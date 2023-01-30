Хабаровчанка Севиль Назарова завоевала бронзовую медаль на Международных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина», которые проходили в Красноярске. В состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из России, Белоруссии, Молдавии, Армении, Азербайджана, Киргизии Узбекистана, Греции, Турции, Сербии, Ирана и Монголии.

Наша спортсменка выступала в весовой категории до 55 килограммов. В первой встрече Севиль одержала победу над Елизаветой Чесноковой из Иркутска, однако затем уступила в четвертьфинале заслуженному мастеру спорта Ирине Ологоновой из Бурятии.

— Это было моё третье выступление на данном турнире. В 2021 году стала второй, в этот раз планировала также хорошо выступить и выйти в финал, но не получилось. Бой за третье место прошёл с представительницей Монголии. Настрой на неё был уже посерьёзнее, так как опыта борьбы с ней у меня не так много. В итоге схватку за бронзу закончила досрочно, поймав ее на свой коронный приём «мельницу», — рассказала Севиль Назарова.

Отметим, что турнир «Кубок Ивана Ярыгина» посвящён памяти двукратного олимпийского чемпиона. Он проводится с начала 90-х годов.