По Указу Президента РФ Владимира Путина 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. В Хабаровском крае уже разработан план его проведения. Он включает более 100 мероприятий, призванных повысить престиж профессии учителя. Сегодня их обсудили представители органов власти и профессионального педагогического сообщества региона на первом заседании краевого организационного комитета.

В ближайшее время состоится официальное открытие Года педагога и наставника в регионе, затем конкурс профессионального мастерства «Учитель года Хабаровского края», слет лидеров профессионального мастерства, большая учительская неделя, форум классных руководителей и многое другое. Также предусмотрен комплекс мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Константина Ушинского, русского педагога, писателя, основоположника научной педагогики в России.

– Год педагога и наставника – это не только повод поблагодарить учителей и преподавателей, но и дать им дополнительную возможность для профессионального развития и самопознания. Поддержка педагогов, тьютеров, наставников на таком высоком уровне подчеркивает то, как важна и ценна их работа. Ведь именно эти люди работают с будущим нашей страны. Помимо обучения, учителя формируют у детей и молодежи ценностные ориентиры, ищут и помогают развивать таланты, – отметила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

Сегодня благодаря нацпроекту «Образование» педагоги могут повышать свою квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе педагогических вузов технопарков «Кванториум». В помощь учителям в Хабаровске работает центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

Помимо этого, государство предоставляет учителям финансовую поддержку. Так, выплаты положены тем, кто имеет звание «Заслуженный учитель РФ» – 15% от оклада. Выходя на пенсию, они получают право на ежемесячное пособие и льготы как ветераны труда. Также педагогам положена доплата в размере 15% от оклада за первую категорию, а за высшую категорию добавляют 75%.

Тематический год также призван привлечь в профессию молодежь. Современные выпускники школ все активнее интересуются педагогическими специальностями. На сегодняшний день в Хабаровском крае работает 48 педагогических классов, в них обучается свыше 600 школьников. Дети знакомятся с особенностями работы педагога, получают базовые психолого-педагогические знания, участвуют в реализации программ профессионального обучения по профессиям «младший воспитатель», «помощник воспитателя» и «вожатый».

Напомним, как ранее отмечал Президент Владимир Путин, 2023 год объявлен Годом педагога и наставника неслучайно. По его словам, именно педагог, учитель формирует в каждом человеке основы мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства.