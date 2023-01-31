Малый и средний бизнес в Хабаровском крае может рассчитывать на поддержку краевых финансовых фондов – на эти цели работает нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Недавно помощью фонда воспользовалась хабаровская предпринимательница, решившая обновить материальную базу своего салона-парикмахерской. Для получения банковского кредита ей не хватало обеспечения. Тогда поручительство — гарантии возврата кредита – предоставил Гарантийный фонд Хабаровского края.

Основы парикмахерского искусства Галина Салмина, финансист по образованию, постигала еще в студенческие годы. Прошла обучение, получила опыт и решилась – открыла в Хабаровске студию прически Kosa. В короткое время появилась сеть: к первой студии прибавилось еще четыре. Однако со временем спрос на экспресс-прически прошел, студии были закрыты, и к парикмахерскому бизнесу предпринимательница вернулась лишь спустя несколько лет, когда открывала «Д.О.М красоты» – «Дальневосточное общество мастеров красоты». Сейчас это известный в крае салон-парикмахерская и одновременно учебная и экспериментальная площадка, где проходят мастер-классы. Здесь в просторном помещении площадью 250 кв. метров работает 10 мастеров.

Как все предприятия, салон Галины Салминой нуждается в постоянном обновлении материальной базы: приобретении необходимого оборудования, материалов, мебели.

— Взять кредит в банке на эти цели помог краевой Гарантийный фонд. Он дал поручительство на 5 млн рублей. На эти средства сделаем ремонт, обновим материалы. В планах расширить бизнес – построить свое здание под школу парикмахерского искусства и салон красоты. Не нужно бояться трудностей, они всегда есть, но решаемы, — рассказала Галина Салмина.

Воспользоваться услугами Гарантийного фонда в Хабаровском крае может любой предприниматель, зарегистрированный на территории региона. Фонд готов поручиться за самые амбициозные проекты.

— Как это работает — предприниматель идет в кредитную организацию за кредитом или займом, где его заявка проходит оценку финансовых рисков. В случае, если кредитная история у предпринимателя положительная, но ему не хватает залога для обеспечения кредита, банк предлагает воспользоваться поручительством Гарантийного фонда. При этом все нужные для получения поручительства документы собирает и отправляет в фонд сам банк. В течение 1-3 рабочих дней мы рассматриваем заявку и принимаем решение. В случае принятия положительного решения предприниматель получает необходимое финансирование — рассказала директор краевого Гарантийного фонда Анастасия Танаева.

В рамках антикризисных мер поручительства фонда предоставляются с минимальной ставкой вознаграждения: 0,5-0,75 % годовых. Для начинающих предпринимателей (деятельность с даты регистрации менее 1 года) ставка снижена до 0,25% годовых. Объем обеспечения по кредиту 70%-80%. В настоящее время среди партнеров Гарантийного фонда 19 банков, лизинговых компаний, институтов развития МСП. Только за прошлый год фонд выдал 274 поручительства на сумму 1,46 млрд рублей. Это позволило привлечь в экономику края 4,1 млрд кредитных рублей.

По всем вопросам работы Гарантийного фонда можно проконсультироваться: телефон (4212) 757-393, 747-393. Полезная информация о мерах поддержки и бесплатных обучающих программах также представлена на сайте центра «Мой бизнес».