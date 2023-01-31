Расширенное заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав прошло сегодня в Городском дворце культуры. Участники обсудили итоги работы органа за прошлый год и обозначили приоритетные направления деятельности на текущий. В настоящий момент в Хабаровске работают 6 комиссий – 5 районных и одна городская.

В заседании приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов, помощник прокурора по городу Виктория Фунтусова, а также члены городской и районных комиссий и руководители и сотрудники муниципальных учреждений, которые отвечают за работу по защите прав несовершеннолетних.

Как доложила Лела Круш, начальник управления по социальной работе с населением администрации Хабаровска, в прошлом году районными комиссиями 881 семья, в которых проживает 1408 несовершеннолетних, признана находящейся в социально опасном положении. При этом 373 семьи было выведено из кризисной ситуации.

«В прошлом году комиссиями было проведено 145 заседаний, рассмотрено 463 вопроса, органам системы профилактики дано 1032 поручения. Всего было рассмотрено 4002 персональных дела, проведено 2079 рейдовых мероприятий, в том числе по местам концентрации молодежи, по месту жительства, а также с целью выявления семейного неблагополучия. Благодаря слаженной работе органов и системы учреждений профилактики безнадзорности правонарушений подростковая преступность в городе снизилась на 23,4% , на 22,9% сократилось число участников преступлений среди подростков», – сообщила Лела Круш.

На 2023 год Лела Круш обозначила 6 приоритетных направлений работы комиссии. Среди них организация профилактической работы по недопущению насилия в семье, жесткого обращения с несовершеннолетними и своевременное выявление семейного неблагополучия, профилактика совершения правонарушений и преступлений, обеспечение занятости подростков, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации и так далее. Как отметила Ирина Фирсакова, начальник управления по связям с общественностью и работе с молодежью администрации города, ведомством проводится постоянная работа по организации досуговой деятельности таких ребят.

«Мы стараемся создать позитивное молодежное пространство с четкой ориентировкой на положительное общение. В прошлом году около 8000 человек стали участниками 72 бесплатных секций по разным направлениям: квиз, футбол, астрономия, меткий стрелок, акробатика, фотокружок, реконструкция, – доложила Ирина Фирсакова. – Мы пытаемся дать нашим подросткам альтернативу, чем заняться в свое свободное время и ориентируем их на творчество, ЗОЖ, социально активную позицию».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посоветовал привлекать к этой работе бизнес сообщества.

«Есть возможность предлагать трудоустраиваться нашим подросткам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Я уверен, что бизнес сообщества не откажутся», – отметил Сергей Кравчук.

В конце заседания в честь 105-летия со дня создания комиссии сотрудников профильных ведомств торжественно наградили почетными грамотами, благодарностями и благодарственными письмами от администрации Хабаровска и городской думы за значительный вклад в решение проблем детской безнадзорности, снижение уровня правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних.

«Я вас от души поздравляю с этой датой – 105 лет со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации, – обратился к собравшимся глава города. – Вы проделали большую работу. Ваши горячие сердца позволяют нам делать так, чтобы дети, попавшие трудную жизненную ситуацию, поняли и почувствовали, что они такие же члены общества, как и другие ребята. Хочу выразить вам благодарность и сказать человеческое спасибо за наших детей».