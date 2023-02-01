Программа субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего Востока продлена еще на три года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

— Авиация для этого макрорегиона – особая тема, о чём и Президент неоднократно говорил, подчёркивая важность связанности дальневосточных субъектов между собой, охвата воздушным сообщением как можно большего числа направлений, городов, районов, — отметил Михаил Мишустин.

По итогам прошлого года в целом по Дальнему Востоку было почти вдвое увеличено количество маршрутов – до 37, по которым было перевезено свыше 350 тысяч человек. При этом, отметил премьер-министр, особое значение имеет стоимость билета – благодаря субсидиям, она стала доступной для большинства дальневосточников.

Для упрощения процессов взаимодействия и формирования «единого воздушного пространства» по поручению Президента создана Единая дальневосточная авиакомпания (ДВА). Уже сформирован единый реестр социально значимых маршрутов ДФО, который станет основой для развития маршрутной сети.

С этого года в состав ДВА вошли и «Хабаровские авиалинии». В Хабаровском крае в 2022 году межрегиональные авиаперевозки, субсидируемые в рамках постановления Правительства РФ из федерального бюджета, выполнялись по 19 маршрутам, было перевезено 179,8 тыс. пассажиров, перевозок выполнено на сумму субсидии 0,83 млрд рублей в 2021 году, в 2022 – на 2,89 млрд рублей субсидии.

— Данные рейсы безусловно востребованы среди населения края и ежегодно пользуются большим спросом, — отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. — Решение Правительства РФ о продлении программы субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам ДФО на ближайшие три года положительно скажется на повышении транспортной доступности для жителей края и позволит удержать стоимость авиабилетов на уровне действующих тарифов, которые, напомним, остаются неизменными с 2021 года.