В этом году школы и техникумы края получат новые компьютеры и интерактивные доски. Оборудование поступит к началу учебного года в 41 образовательное учреждение региона. Его закупят на средства федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Общая стоимость новой техники составляет более 131 млн рублей.

– Комплекты оборудования включают в себя ноутбуки для учащихся, учителей и управленцев, МФУ и интерактивные ЖК-панели. Технические характеристики определены Минпросвещения России и едины для всех регионов. Новую технику, помимо образовательного процесса, будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами, – сообщили в министерстве образования и науки края.

Одна из таких платформ – ФГИС «Моя школа», разработанная для учителей, учеников и их родителей. В ней уже сейчас доступен верифицированный образовательный контент. Помимо этого, платформа включает личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются как учебные, так и внеучебные результаты, а также встроенные системы коммуникации и видео-конференц-связи. В соответствии с требованиями закона об образовании с 2023 года использование данной системы стало обязательным.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» за 2019 – 2022 годы в муниципальные школы региона поставлено более 200 интерактивных панелей, более 8000 ноутбуков и около 400 печатающих устройств.