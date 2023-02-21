В фокусе внимания заседания президиума правительства Хабаровского края, которое состоялось под председательством главы региона Михаила Дегтярева, оказалась работа строительного блока и его планы на текущий год. Среди первоочередных – завершение долгостроев, модернизация и возведение социально значимых объектов, наращивание объемов жилищного строительства и развитие рынка арендного жилья.

Говоря о последнем, губернатор напомнил, что это прямое поручение президента России, данное в рамках ВЭФ-2022.

— 16 февраля на правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева при участии помощника Президента Максима Станиславовича Орешкина рассмотрены конкретные подходы к исполнению поручения президента. И здесь я прошу вас, Керим Курбанович, и весь стройблок во взаимодействии с минстроем России и госкорпорацией «ДОМ.РФ» отработать тему строительства арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, — обратился Михаил Дегтярев к заместителю председателя краевого правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову.

В процессе обсуждения было принято решение этот список дополнить центрами экономического роста, расположенными в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах. Глава региона выдал соответствующие поручения отраслевым министерствам и самим муниципальным образованиям.

К слову, по предварительным подсчетам, потребность в арендном жилье только по краевому центру и городу Юности сегодня составляет 1800 квартир.

— Плюс к ним 1500 для работников оборонно-промышленного комплекса: 900 тех, кто хочет улучшить жилищные условия, и 600 – вакансии. Будет жилье – приедет и специалист на Дальний Восток! В итоге выходим за 3000 квартир. И их нужно строить уже сейчас! — нацелил присутствующих губернатор.

Для развития этого направления в регионе созданы все условия. В настоящее время Хабаровский край – один из немногих субъектов в стране, который уже ввел нулевые ставки налога на имущество для организаций, специализирующихся на возведении арендного жилья.

Перед ведомством стоят и другие, не менее важные задачи. Как рассказал его руководитель Керим Сунгуров, в 2023 году только по линии минстроя предстоит освоить 12,5 млрд рублей, предусмотренных на строительство 58 объектов. Планируется завершить все работы по защитным сооружениям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и по второму этапу Комсомольской набережной. Будут введены в эксплуатацию и 34 социальных объекта, значительная часть которых относится к сфере здравоохранения.

Михаил Дегтярев подчеркнул необходимость жесткого контроля всех строек края, особенно уже профинансированных.

— В качестве авансов нашим подрядным организациям передано более 4 млрд рублей. Прошу проконтролировать их расходование в соответствии с законом. Также важно завершить работы по контрактованию подрядных работ. И не только вводных объектов, а всех без исключения запланированных к строительству! В этой связи, Керим Курбанович, прошу помочь администрации Комсомольска-на-Амуре в решении этого вопроса по школе №38 и детскому саду №134. С большим трудом нашли средства на их реконструкцию, а контракты до сих пор не заключены. Не порядок, — отметил губернатор.