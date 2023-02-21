Приостановка поставок автомобильных комплектующих в Россию от иностранных компаний и брендов мотивируют местный бизнес задуматься о развитии своих производств. В Агентстве привлечения инвестиций и развития инновация (АНО «АПИРИ») предложили еще одну нишу для вложений, связанную с автомобильной сферой. Эксперты оценили востребованность в автомобильных фильтрах для грузовой и специализированной техники. Чем интересно такое направление для инвестирования и какие меры государственной поддержки доступны бизнесу при реализации проекта в данной отрасли, рассказали в агентстве.

Основу развития Хабаровского края составляет промышленный комплекс, поэтому главными потребителями продукции могут стать предприятия горнодобывающей промышленности, транспортные и строительные компании. Грузовой автотранспорт чаще используется в условиях повышенной загрязненности или запыленности местности, поэтому замена фильтров — это необходимая процедура. При этом потребность Дальнего Востока в фильтрах сейчас составляет около 3 млн штук в год. Фильтры делятся на воздушные, масляные и топливные. Ближайшее российское производство расположено в Кемеровской области в г. Новокузнецк. По отзывам потребителей, отечественные фильтры качественнее многих иностранных аналогов из сопредельных государств и тот, кто попробовал нашу продукцию, уже отдают ей предпочтение.

— С уходом известных брендов рынок в какой-то мере «расчистился». Несмотря на то, что доступны фильтры из Китая, продукция российского производства с более долгим сроком службы востребована больше. Срок окупаемости такого инвестиционного проекта составит примерно 4 года. Общая сумма инвестиций, которую необходимо вложить в проект, — несколько сотен миллионов рублей, — отметил Андрей Дымченко директор «АПИРИ».

Инвестор, желающий разместить производство фильтров, может рассчитывать на аренду земельного участка без торгов в рамках присвоения проекту статуса «Масштабный, приоритетный инвестиционный проект», либо воспользоваться преференциальным режимом Территории опережающего развития (ТОР), став её резидентом. Также инвестору будет доступен инвестиционный налоговый вычет, с помощью которого можно компенсировать стоимость приобретённого оборудования или модернизировать производство. Подробнее с мерами государственной поддержки для реализации проекта по строительству производства автомобильных воздушных, масляных и топливных фильтров для грузовой и специализированной техники, можно ознакомиться на инвестиционном портале Хабаровского края invest-khv.ru в разделе «Инвестиционные ниши».

Сейчас в Хабаровске уже есть пример успешного производства фильтров, только для легкового автотранспорта. Фирма одна из первых получила статус резидента ТОР «Хабаровск», разместив производство на площадке «Ракитное». Теперь она пользуется льготами, предусмотренными преференциальным режимом. Общий объём инвестиций в проект составил более 110 млн рублей, включая все производственные затраты. Сейчас компания выпускает примерно 30-35 тысяч единиц продукции в месяц.