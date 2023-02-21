В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Краевую клиническую больницу №2 им. профессора Владимирцева поставили инновационный микроскоп ZEISS TIVATO 700. Современное оборудование с двадцатикратным увеличением помогает нейрохирургам в проведении высокоточных операций.

Передовую технику стоимостью свыше 23 млн рублей приобрели за счет федеральных средств. Ее используют, в частности, при оказании медицинской помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями головного и спинного мозга, оперативного лечения аневризм и инсультов.

По словам главного врача Краевой клинической больницы им. профессора Владимирцева Михаила Космачева, данный микроскоп — один из самых совершенных в мире и в нашей стране он приобретен впервые. Высокотехнологичные операции с применением дорогостоящих микроскопов проводились в больнице и ранее, но прежнее оборудование уступало нынешнему по ряду характеристик. Так, новый микроскоп имеет сосудистый модуль, благодаря которому можно контролировать состояние кровотока в сосудах мозга во время операции.

— Также улучшилось качество изображения до 4К-разрешения. Благодаря этому операционные манипуляции можно выполнить быстрее и точнее, — добавил врач-нейрохирург, заместитель главного врача по хирургии Евгений Кузьмич.

Хирурги уже провели первые операции с применением нового оборудования и высоко оценили его возможности. В больнице №2 им. профессора Владимирцева за год проводится порядка полутора тысяч хирургических вмешательств, из них около 80% с применением микроскопов. Подобная работа ведется круглосуточно.

Стоит отметить, что в рамках программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в больнице имени профессора Владимирцева оборудование обновляется регулярно. За 2021 и 2022 годы приобретена техника на общую сумму 35,9 млн рублей: велоэргометр роботизированный, аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей, тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия, оборудование для восстановления двигательной активности и другое.

В 2023 году в рамках программы планируется закупить 35 единиц техники, включая два переносных аппарата ультразвуковой терапии, стол для кинезотерапии, комплекс для транкраниальной магнитной стимуляции, пять аппаратов для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной связью и другое оборудование.

Напомним, что нацпроекты реализуются по указу Президента РФ Владимира Путина. Они направлены на обеспечение социально-экономического развития страны и повышения уровня жизни граждан.