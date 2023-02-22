Общественный резонанс современной школьной среды имеет двоякое влияние как две стороны медали добра и зла, где особый страх вызывают превращения зла в добро и обратно.

Окончательное конституционное решение всегда остаётся за судебной властью «виновен или невиновен, определяет только суд».

Прошёл ровно год вынесения судебного решения по статье 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации штрафа в пятнадцать тысяч рублей и лишения права заниматься педагогической деятельностью на один год для учителя истории, обществознания,технологии, изобразительного искусства, радиоуправляемого авиамоделизма, шахмат и физики с недельной нагрузкой 84 часа.

Подполковник запаса Роща Сергей Алексеевич, бывший учитель хабаровской 68 школы на своей шкуре ощутил двойственную силу общественного резонанса, признал вину в полном объёме и, сразу после получасового мирового судебного заседания написал официальный отказ подавать апелляцию.

К правоохранительным органам всех инстанций и судебным структурам никаких претензий нет, они делали своё дело профессионально, с учётом общественного резонанса.

Также отсутствует какое-либо презрение к отдельным обучающимся детям хабаровской 68 школы, снятое ими видео в одиннадцать секунд стало настоящим офицерским позором.

К чему эти строки? Для учителей, настоящих и, возможно будущих, учиться необходимо на чужих ошибках и прилегающих к ним обстоятельствах. Всё предусмотреть невозможно, «от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Поехали!

Неожиданно для учителя двое подростков-семиклассников, спонтанно или специально, сути дела не меняет, за пять минут до окончания урока физики сорвались с насиженных мест и помчались в сторону учительских столов. И это в кабинете школьных мастерских, где бегать, толкаться и прыгать по определению категорически запрещено!

Бежавший сзади со всей силы толкает в спину впереди бегущего подростка и, он рёбрами правой части груди ударяется в угол стоящего немного на возвышенности тяжёлого неподъёмного стола с компьютерным оборудованием. Сила удара сделала своё дело, на шнурах зависли два ноутбука и мышки к ним, принтер завалился на соседний учительский стол, дорогой проектор уже наклонился, чтобы свалиться со стола.

Собрав слетевшее со стола компьютерное оборудование, учитель заметил, что один из подростков стоит перед ним неподвижно, зрачков не видно, вместо глаз белые пятна, по методике оказания первой медицинской помощи, меньше минуты и, на виду тридцати одноклассников появится лежащий на полу труп молодого паренька. Согласно возникшей версии, от сильного удара сердце подростка временно заклинило, кровь перестала поступать в мозг, зрачки закатились. Такое может иметь место? Неважно! Главное человеческая жизнь!

В таких случаях спасение, возможно, любыми дозволенными и недозволенными методами, не терпящими отлагательств. Решение на выполнение действия должно приниматься мгновенно, что и было сделано офицером для возвращения к жизни подростка-семиклассника, как в боевых условиях. Пришлось руками взять за плечи ближе к локтю, как учили, держать вертикальное положение, орать, неважно какие слова, главное чтобы слышал, и, трясти, чтобы хоть каким-то образом от страха зрачки вернулись на место. На счету секунды!!!

С этого момента и начинается действие общественного резонанса, а значит, и следственного разбирательства. Видеозапись в одиннадцать секунд не фиксирует изначальное положение закатившихся зрачков подростка, для возрастающего давления общественного резонанса бездоказательно, соответственно и для следствия.

Отвечать пришлось только за одиннадцать секунд насилия над подростком-семиклассником. Был ли шанс не трогать школьника руками? Был. Даже можно было якобы не заметить. Только вот решение суда при летальном исходе за неоказание первой медицинской помощи будет другое, более весомое наказание, возможно и с лишением свободы, в лучшем случае «условно». Школьные мастерские! Почему там физика? Уповать на нехватку помещений никто и слушать не будет. Мировым судом уже не обойтись, общественный резонанс не позволит. Цейтнот!!!

Что в осадке? Какова роль общественного резонанса? И кого, в итоге наказали? Проведём небольшой «разбор полётов».

Для учителя, имеющего обширный круг интересов «как два пальца об асфальт», обычная смена деятельности, был учитель, стал токарь в деревообработке, вдобавок живопись маслом на холсте, игра на скрипке и аккордеоне, баяне и гармошке, писательская деятельность. И заслуженная военная пенсия в придачу. Однозначно, депрессия не грозит.

Школа потеряла не только учителя, достойной замены так и не нашли. Кто ещё в России имеет недельную нагрузку 84 часа? Считайте сами. Технология 5 – 8 классы, мальчики 39 часов; физика 7 – 8 классы 20 часов, радиоуправляемый авиамоделизм 5 – 7 классы три авиационных кадетских класса 9 часов. Дополнительное образование: радиоуправляемый авиамоделизм «Модели радиоуправляемых самолётов» 2 – 11 классы 12 часов, шахматы 1 – 11 классы 4 часа.

За период с 1 сентября 2021 года по 5 марта 2022 года всего три выходных дня 1 января, 7 января и 23 февраля. Этот фанатичный с творческим энтузиазмом период и рассмотрим. Во благо России! Так думал учитель.

Двери придуманного учителем в 2017 году Творческого универсально-технологического центра (ТУТ Ц, что значит «тут цель») для детей всегда открыты, особенно в субботу с 13 до 18 часов и в воскресенье с 9 до 16 часов (те самые 12 часов): радиоуправляемый авиамоделизм, станки, паяние, выпиливание лобзиком, черчение, проектная деятельность, радиоэлектроника, живопись, роспись изделий в стиле народного творчества, изготовление шахмат и далее по интересам. Структура вся на виду: дополнительное образование, форма проведения досуга, военно-техническая грамотность, воспитание патриотизма для двухсот человек. Этого сегодня нет, в архиве.

Шахматные занятия, как придаток ещё и настольный теннис в субботу с 9 до 13 часов посещали примерно сто пятьдесят человек в месяц, постоянные 50 человек, остальные хотя бы пару раз в месяц прибегали «сгонять партейку». Сегодня шахматный клуб «Айвенго» в архиве.

Радиоуправляемый авиамоделизм насчитывал уроками три кадетских класса по 36 человек, плюс две группы по 20 человек. Вместе с родителями полторы сотни набирается. Сдано в архив.

Особенными в проведении были уроки технологии у мальчиков, 20 классов в среднем по 18 человек. Механическая деревообработка! Всегда работали станки, их двенадцать, только токарных шесть. Особой популярностью пользуется освоение профессий радиомонтажник и электромонтажник. Паяние! В почёте программа «Волшебный лобзик». Электролобзик! Дети активно участвовали в городских и краевых олимпиадах по технологии, различных соревнованиях лучших в профессии, есть победители и призёры. Этого сегодня нет, станки не работают, нет специалистов, у кого есть разрешение на эксплуатацию электрооборудования промышленного напряжения от 380 Вольт и выше с педагогическим образованием.

Вывод простой, наказали детей, с какой стороны не посмотри. Возвращать учителя обратно работать в школу пока никто не собирается.

Вторая сторона медали школьной жизни требует особого вмешательства правоохранительных органов. Следует обратить внимание на организованные или спонтанные провокации со стороны детей и родителей в отношении конкретного учителя. Началось с того, что в кадетском классе по окончании урока физики учитель уточнил у слабослышащей девочки: «Ты поняла домашнее задание?», а вечером её отец стал писать на странице Дневник.ру в адрес учителя, что он якобы «оскорбил их дочь и всю семью», далее в таком роде, даже в прокуратуру жаловался, приходила бабушка, как итог, учитель отказался вести уроки в этом классе. В газете «Хабаровский пенсионер» от 11 ноября 2021 года номер 45 был напечатан рассказ учителя «Игра в кальмара по-хабаровски». Со слов детей о ставках, которые делали отдельные классы. Часто некоторые дети по всей школе разрисовывали двери и другие места в туалетах, коридорах, классах свастикой и половыми органами, в школьной мастерской неоднократно этого творчества удостаивались не только столы и стены, но и станки, разбрасывали листы писчей бумаги с подобными рисунками и оскорблениями. Можно перечислять и приводить примеры с указанием имён и фамилий, кто «зиговал», кто приклеивал усики и делал причёску под фюрера и так далее. Складывалось такое впечатление, что за всеми этими нехорошими делами, со слов немногочисленных детей, стоят отдельные родители их сверстников. По их предположениям за различные провокации они получали деньги. Откуда? Можно обратиться к украинским примерам, их в избытке. Там всё так и начиналось, вышибали учителей-фронтовиков и далее по спискам. Что касается конкретно 68 школы, вся эта провокационная вакханалия началась после того, как учитель разместил на своей странице в Дневник.ру статью «Навальный призыв», лично им написанную, и ещё на московском сайте viperson.ru, Рейтинг персональных страниц, и обязательно «Хабаровские новости».

Напоминаю, речь идёт конкретно за указанный период временного отрезка с 1 сентября 2021 года по 5 марта 2022 года в отношении конкретного учителя.

Государственная образовательная организация хабаровская школа номер 68 проводит государственные образовательные мероприятия в две смены примерно для 1800 человек, превышая проектную загруженность детьми ровно на одну тысячу.

Недалеко приступили к строительству новой школы на 1100 посадочных мест. Хотелось бы, чтобы в эту новую школу, памятуя о таких отдельных случаях, пришли работать учителя-профессионалы не на принудительных началах, а на добровольных конкурсных условиях по желанию и призванию в интересах государства Российской Федерации без оглядки на какой-либо общественный резонанс.

22 февраля 2023 года.

Сергей Роща

Написано под впечатлением

обращения Владимира Путина

к Федеральному собранию