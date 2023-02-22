С марта прошлого года у экспортеров появилась возможность возместить до 80% транспортных расходов по территории Российской Федерации. Предприниматели могут получить на это от государств до 500 тысяч рублей в год. В Хабаровском крае воспользоваться мерой поддержки можно через Центр поддержки экспорта, который работает по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В регионе уже есть 7 компаний, использовавших услугу.

— Расходы по транспортировке погашаются напрямую компании-перевозчику на этапе отгрузки товара. Это удобнее и эффективнее, чем просто получать компенсацию, которая предполагает подтверждение понесенных трат пакетом документов. Так, 7 обратившихся к нам компаний смогли получить более 2 млн рублей. Кроме того, мы оказываем фирмам дополнительные услуги при экспорте. Консультируем при подготовке экспортного контракта, даем рекомендации области таможенного оформления, работаем с брокерами и таможенными декларантами, можем проконтролировать отгрузку, — отметила директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Анастасия Молокова.

Она отметила, что сейчас Центр поддержки экспорта предоставляет своим клиентам более 25 видов различных услуг. Перечень продукции, экспортируемой из Хабаровского края, достаточно большой. На экспорт идут пеллеты, торфяные удобрения, продукты питания, продукция из дальневосточных дикоросов, мед, канцелярские товары, косметика и многое другое. Основными внешнеторговыми партерами выступают страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Получить полный комплекс услуг по сопровождению экспортной деятельности от обычных консультаций до участия в бизнес-миссиях и международных выставках предприниматели могут, обратившись по адресу: ул. Истомина 51а, каб. 705. Вопросы можно задать по телефонам: 8 (4212) 35-84-45, 77-01-22.

Напомним, по итогу 2022 года Хабаровский край вошел в 1 группу рэнкинга среди субъектов Российской Федерации, внедряющих Региональный экспортный стандарт 2.0. При этом на Дальнем Востоке регион оказался лидером в этом направлении. Объемы экспорта в крае выросли на 4,1%, а несырьевой неэнергетический экспорт увеличился на 5,2 % по отношению к предыдущему году. В числе партнеров региона почти 100 стран.