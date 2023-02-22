Накануне президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. На церемонии оглашения, состоявшейся в Гостином дворе в Москве, присутствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Особое внимание в своем выступлении глава государства уделил специальной военной операции, вопросам экономики и социальной сферы.

Участие в знаковом мероприятии приняли сенаторы, депутаты Государственной Думы, члены правительства, представители администрации президента РФ, главы Конституционного и Верховного судов, члены Госсовета, Общественной палаты, губернаторы, представители конфессий, общественные деятели.

После церемонии оглашения руководитель края подчеркнул: регион не только готов активно включиться в реализацию озвученных президентом инициатив, но уже продвинулся в ряде из них. В числе таковых – специальная программа льготного арендного жилья для сотрудников предприятий ОПК.

— Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре – диверсифицировано развитые города, в которых есть крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса. Поэтому мы, конечно, будем участвовать в программе льготного арендного жилья для работников ОПК. Гарантируем компенсировать им из средств краевого бюджета 30% расходов. Возмещение оставшейся доли затрат пойдет за счет федерального центра, — заявил Михаил Дегтярев.

При этом Хабаровский край начал действовать заранее. Сегодня наш регион – один из немногих, где для застройщиков такого жилья успешно введена нулевая ставка налога на имущество.

Один из трендов дальнейшего развития экономики России – курс масштабного разворота на Восток.

— И мы это ощущаем на себе: только по итогам прошлого года увеличились объемы грузооборота и промышленного производства. В целом, фиксируется рост валового регионального продукта,- отметил губернатор.

Глава края также пояснил, что Дальний Восток сейчас фактически «вытягивает экономику» страны, поскольку западные территории в большей степени столкнулись с внешними санкциями и обрушением налаженных логистических цепочек. Поэтому реализация серьезных логистических проектов в регионе – стратегически важный шаг в масштабах всей страны.

— В первую очередь, это Восточный полигон ОАО «РЖД», БАМ и его электрификация, возведение второго пути. Плюс рокады между Байкало-Амурской и Транссибирской магистралями и обеспечение их электроснабжением. В частности, участок «Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре» уже готовится к строительству новых энергомощностей, — прокомментировал Михаил Дегтярев.

К числу приоритетных инфраструктурных проектов относятся и морские порты.

— Все крупнейшие игроки-стивидоры в регионе представлены, — подчеркнул Михаил Дегтярев. — Более того, терминал «Дальтрансуголь», располагающийся в Ванино, уже объявил об очередном расширении своей производственной базы. Параллельно на севере края реализуется мега-проект – строительство уникальной частной магистрали – Тихоокеанской железной дороги – протяженностью 500 км. ТЖД возводится ударными темпами, как и новый порт Эльга мощностью в 30 млн тонн в год.

Помимо этого, в среднесрочных планах Хабаровского края – появление новых металлургических производств. Как пояснил губернатор, в настоящее время ведется доразведка перспективных месторождений, после чего решение об их освоении будет вынесено на уровень руководства страны и федерального правительства.