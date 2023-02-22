Российская экономика и система управления оказалась гораздо прочнее, чем прогнозировали на Западе. Об этом во время Послания Федеральному собранию заявил президент РФ Владимир Путин, поставив перед экономическим блоком новые задачи.

— Российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе. Благодаря совместной работе Правительства, парламента, Банка России, субъектов Федерации и, конечно же, делового сообщества, трудовых коллективов мы обеспечили устойчивость экономической ситуации, защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела, а значит, в развитие страны, — констатировал Президент.

Он отметил, что в марте прошлого года был запущен пакет мер по поддержке бизнеса и экономики на общую сумму порядка одного триллиона рублей. И, хотя итогам 2022 года валовой внутренний продукт снизился, — совсем не на ту величину, что прогнозировали на Западе.

— Нам предрекали, помните, спад экономики 20-25%, десять. Совсем недавно мы говорили: 2,9 — я говорил. Чуть позднее — 2,5. Валовой внутренний продукт в 2022 году снизился на 2,1 процента — это самые свежие данные, — сказал В. Путин.

При этом доля российского рубля в международных расчётах, как сказал Президент, по сравнению с декабрём 2021 года удвоилась и составила одну треть. Вместе с валютами дружественных стран – это уже больше половины.

Отметил Владимир Путин и рекордно низкий уровень безработица. До пандемии он был 4,7 процента, а сейчас 3,7 — исторический минимум. Россия стала больше собирать зерна – 150 млн тонн. Экспорт зерна к лету 2030 достигнет 55-60 млн тонн. Инфляция в стране во II квартале 2023 года прогнозируется на уровне 4%.

— Так, многие базовые, подчеркну, именно гражданские отрасли отечественной экономики за прошлый год не только не сократили, а значительно нарастили производство. Объёмы ввода жилья впервые в современной истории нашей страны превысили 100 миллионов квадратных метров, — подчеркнул Президент.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова, Президент в своем послании поставил важную стратегическую задачу перед всеми уровнями власти — вывести экономику на новые рубежи развития. При этом он особо отметил важность для страны развития Дальнего Востока.

— Ключевое в послании — Президент страны дал очень важное напутствие бизнесу: инвестировать в родную страну и создавать бизнес в России, работая на страну и ее национальное развитие. А государство и общество окажет необходимую поддержку. Здесь важно, что губернатором края Михаилом Дегтяревым даны поручения всему экономическому блоку по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Хабаровского края, по развитию бизнеса и поддержке инвестиционных проектов, — прокомментировала Мария Авилова.

По информации минэкономразвития региона, несмотря на санкционное давление экономика Хабаровского края тоже показала свою устойчивость. Индекс промышленного производства в крае за 2022 год составил 102,5%, грузооборот транспорта — 106,2 %. В целом валовый региональный продукт превысил планку в 1 трлн рублей. В настоящее время всего под мониторингом правительства края находится более 100 инвестиционных проектов на сумму почти 1,4 трлн рублей. При этом в 2022 году в регионе приступили к реализации 26 проектов на сумму более 133 млрд рублей.

Среди основных направлений, отмеченных Президентом, экономический блок региона выделил для себя три ключевых сферы: расширение технологических возможностей экономики, развитие промышленных кластеров инновационной продукции и увеличение поддержки за счет инфраструктурных кредитов.