Стратегическая сессия «Создание межвузовского кампуса» стартовала сегодня на базе Хабаровского краевого института развития образования. В течение двух дней представители Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», министерства образования и науки края, ректоры и ученые, задействованные в проекте вузов, будут работать над детальной проработкой межвузовского взаимодействия, а также ключевыми направлениями по обучению учащихся.

— В части межвузовской кооперации очень важно понимать — кто конкретно из научных групп и преподавательских коллективов чем занимается, как они будут взаимодействовать на территории кампуса. Рациональное использование площадей будет связано с показателями эффективности, которые край должен выполнять. Итогом стратегической сессии станет конкретная схема с распределением не только научных лабораторий и помещений, но и конкретных сотрудников вузов за определенными пространствами, — рассказал ведущий эксперт проектно-учебной лаборатории «Развитие университетов» института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александр Клягин.

Первая очередь нового студенческого кампуса в Хабаровске будет построена с 2023 по 2025 годы, вторая — с 2027 по 2030. Площадь комплекса составит более 153 тысяч кв. м. Проект межвузовского студенческого кампуса является одним из ключевых в мастер-плане развития Хабаровска. Его реализация позволит создать условия для получения качественного и конкурентоспособного высшего образования по приоритетным направлениям на Дальнем Востоке.

— Строительство межвузовского кампуса создаст необходимые условия для развития научно-технологической базы, увеличения количества высококвалифицированных научных и инженерных кадров, сократит отток талантливой молодежи. Данная стратегическая сессия проходит в рамках подготовки к большой сессии «Создание сети современных кампусов», которая пройдет в Хабаровске под руководством главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, — добавила заместитель министра образования и науки Хабаровского края Юлия Зотова.

Напомним, что в целом по России к 2030 году планируется построить не менее 25 современных студенческих кампусов мирового уровня. Они рассматриваются как площадки для развития основополагающих технологий и научно-технического потенциала. В Хабаровском крае «Межвузовский кампус» является одним из основных проектов флагманской инициативы губернатора Михаила Дегтярева.