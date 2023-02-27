С начала текущего года в комитет по управлению районом от жителей поступило около 100 сообщений по этому вопросу. Обращения были зарегистрированы и переданы в специализированную организацию – ветеринарный центр «Бонифаций» (ИП Лемихова Е.С.).
В ходе проведённых мероприятий специалисты отловили 45 особей. Все животные прошли пункты временного содержания (15 дней), вакцинацию против бешенства, стерилизацию, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, после чего их выпустили на прежние места их обитания.
Как сообщили в комитете по управлению Краснофлотским районом, отлов кошек по заявкам граждан и юридических лиц, а также в ходе рейдовых мероприятий временно приостановлен.
Эта запись была опубликована 27.02.2023в 17:23. В рубриках: Общество.
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