С начала текущего года в комитет по управлению районом от жителей поступило около 100 сообщений по этому вопросу. Обращения были зарегистрированы и переданы в специализированную организацию – ветеринарный центр «Бонифаций» (ИП Лемихова Е.С.).

В ходе проведённых мероприятий специалисты отловили 45 особей. Все животные прошли пункты временного содержания (15 дней), вакцинацию против бешенства, стерилизацию, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками, после чего их выпустили на прежние места их обитания.

Как сообщили в комитете по управлению Краснофлотским районом, отлов кошек по заявкам граждан и юридических лиц, а также в ходе рейдовых мероприятий временно приостановлен.