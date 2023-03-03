Резидент свободного порта Владивосток «Ванинский центр лесоводства» продолжает модернизацию тепличных комплексов. Это позволит увеличить производственные мощности с 6 до 10 млн сеянцев в год.

В этом году инвестор при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ) внедрил автоматизированные системы полива и высева. Уже работают линии упаковки посадочного материала, грунтовых аккумуляторов тепла, досветки и подготовки почв.

— Новая линия заменяет практически всю ручную работу. За минуту «заряжается» 15 кассет с сеянцами, за день — 2,5 тысячи. Раньше для этого требовалось 30 человек и два дня. Мы решили вопрос импортозамещения, создав станок для извлечения саженцев из кассет — в процессе разработки использованы 3D технологи. Его запуск позволит ускорить процесс извлечения саженцев в 50 раз в сравнении с ручным трудом. В планах – получение патента, — рассказал Вадим Москвичев, генеральный директор ООО «Ванинский центр лесоводства».

Сегодня в тепличном комплексе в поселке Токи Ванинского района на 3 500 кв. метрах выращиваются сеянцы лиственницы, сосны, сосны кедровой, а также ели. Помимо Хабаровского края «Ванинский центр лесоводства» обеспечивает Приморский край, ЕАО, Сахалинскую и Магаданскую области, Республику Саха (Якутия).

Идёт работа по расширению производства.

— Центр лесоводства планируется открыть и на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Уже подписано соглашение с КРДВ о присвоении статуса резидента ТОР. Планируется высаживать 9 млн сеянцев в год, это обеспечит создание 23-х рабочих мест. В рамках соглашения с КРДВ планируется вложить в проект свыше 200 млн рублей. Работы по освоению преференциальной площадки планируется начать уже в этом году, — прокомментировал Андрей Дымченко, директор АПИРИ.

Инвестпроекту оказывается помощь как со стороны правительства региона, так и по линии КРДВ.

— «Ванинский центр лесоводства» пользуется льготами и преференциями СПВ. Наиболее востребованы сниженные страховые взносы в течение 10 лет – до 7,6%. Также предприятию доступны сервисы и услуги КРДВ, правовая поддержка, помощь в продвижении продукции и налаживании связей с резидентами СПВ и ТОР. Новому проекту инвестора, «Хабаровскому центру лесоводства», мы помогли проработать проект и подготовить пакет документов для подачи заявки на статус резидента ТОР, сопровождение ведёт персональный менеджер. Резиденту, помимо льгот и преференций, доступно инфраструктурное обеспечение, — отметила Ирина Серова, директор КРДВ Хабаровск.

СПРАВОЧНО

ООО «Ванинский центр лесоводства» — единственный в России круглогодичный комплекс по выращиванию сеянцев хвойных пород. По соглашению с КРДВ в проект уже вложено 95,7 млн рублей, создано 28 рабочих мест.