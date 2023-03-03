Дата | 03.03.2023 В рубриках: Сводка
Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам прокурора Индустриального района города Хабаровска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
По версии следствия, генеральный директор коммерческого предприятия в городе Хабаровске в 2022 году совершил невыплату заработной платы работнику в общей сумме свыше 55 тыс. рублей.
Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Эта запись была опубликована 03.03.2023в 17:07. В рубриках: Сводка.
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