Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО по материалам прокурора Индустриального района города Хабаровска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, генеральный директор коммерческого предприятия в городе Хабаровске в 2022 году совершил невыплату заработной платы работнику в общей сумме свыше 55 тыс. рублей.

Следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.