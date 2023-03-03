Жить в России становится интересно. Исходная точка движения вверх зависит от того, кто на что учился. Повестка дня образование. Год педагога и наставника. Наш гость бывший учитель хабаровской 68 школы Сергей Роща, подполковник запаса, военный пенсионер. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Поздравляю Вас с возвращением на ниву педагогической деятельности!

С.Р. Здравствуйте, Станислав! Спасибо за доверие и приглашение к разговору после моей годичной дисквалификации.

С.С. В начале нашего разговора мы не будем касаться следственных и судебных действий и, поэтому поводу можно сказать двояко «против лома нет приёма», или, «закон, что дышло, куда повернул, то и вышло».

С.Р. Самое главное забыли «от сумы и от тюрьмы не зарекайся», по конституции «виновен или невиновен, определяет только суд». Рад такому началу. Поехали!

С.С. На днях Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин своим Указом дал старт важному событию для всей страны, теперь мы знаем, что 2023 год есть «Год педагога и наставника». Поясните читателям свою индивидуальную точку зрения, как всем нам воспринимать такое словосочетание, новизной в организации образовательного процесса, или, эти слова символизируют давно забытое старое?

С.Р. Следуя Вашим умозаключениям, я должен указать, где здесь «лом», а где «дышло»?

С.С. Ха-ха-ха! Да нет, же!

С.Р. Как там Марк Бернес поёт «я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика», поделюсь историями на эту тему своего жизненного опыта. Первый раз, помню до сих пор, дело было в седьмом классе девятой школы города Чернигова, учитель математики и классный руководитель Острянко Надежда Петровна назначила меня наставником по математике. Сразу я не мог понять, что за слово такое? В школе обучение велось на украинском языке, хотя промеж себя все говорили на русском. Так, как это был урок математики, то она мне сказала по-украински, звучит так. Готов слушать? И, это слово «напутнык»! Десять минут сидел и думал, что это есть такое. Прозвенел звонок, все ушли домой, я остался, чтобы двадцать минут слушать, что должен делать. Помогать в учёбе Вовке Шираю! Наставить его на путь истинный! Парень непоседа, сидел позади всего класса один, отвлекался, мешал не преднамеренно другим детям, детский психиатр мог смело ставить лёгкий диагноз «отсутствие концентрации внимания». Если в наше время, январь 1976 года, такой был один ребёнок на весь класс или на два класса, то сегодня таких детей с нарушениями психики разного спектра лёгких диагнозов значительное большинство. Жаль, нет детских психиатров! В то время я занимался греблей на байдарке, общество «Спартак», пригласил Вовку грести. Он согласился. Летом на чемпионате Черниговской области в байдарке-двойке мы с ним вдвоём стали чемпионами своего возраста и выполнили первый юношеский разряд. С математикой у Вовки проблем не возникало, он старательно учил, чтобы не подводить своего наставника. Когда осенью меня забрали на футбол, Вовка остался в гребле. Именно на гребле у Вовки появилась концентрация внимания, десять классов закончил с двумя тройками по французскому языку и физике, поступил в Киевский институт физкультуры, учился вместе с Никитой Джигурдой, тот грёб на каноэ, Вовка байдарочник. Насколько помню, в 1990 году уже работал тренером в Брянске. Я к чему так много говорю? Любое наставничество постоянно должно находиться в развитии и взаимодействии, как сегодня говорят, быть в социуме.

Или такой пример. После окончания школы поступил в учебное высшее заведение, гражданское, учиться не стал, устроился токарем на завод космической направленности «Черниговский радиоприборный завод». Через месяц после окончания учебного комбината направили в десятый цех, где у меня появился наставник, токарь пятого разряда Фёдор Мысник, отчество вроде Михайлович, станок швейцарский высокой точности токарно-винторезный «Schaublin-125». Круто! Федя работал в первую смену, я за этим станком во вторую. Точили детали из цветных металлов латунь, медь, титан, дюраль. С его стороны полный контроль, от уборки станка и прилегающей к нему территории, заточки резцов до смазки агрегатов и так далее. Техника безопасности!

Наставничество развито в армии, например, офицерскую службу проходил в противовоздушной обороне, всегда из числа опытных специалистов рядового и сержантского состава назначали наставника для солдат первого года службы. Востребованы специалисты, прежде всего с отличной памятью и высокой степенью концентрации внимания на должности оператор радиолокационной станции, планшетист, считывающий и так далее.

Теперь о деятельности в хабаровской 68 школе. В 2017 году придумал Творческий универсально-технологический центр, много направлений, от станков до проектной деятельности всех предметов обучения. Все мероприятия проходили в школьной мастерской, 36 посадочных мест, станки, из них шесть токарных. Так вот, было в порядке вещей, мальчик седьмого класса обучает работать на токарном станке мальчика второго или третьего класса, часто в присутствии их родителей. Когда всё, получается, есть изделие толкушка или скалка, это надо видеть, каждый из участников процесса испытывают настоящую гордость за себя, за товарища, за наставника, за класс, за школу, за страну, что есть в школе станки и, специалисты, кто может научить детей учиться и потом учить других детей. Точно также при работе с электролобзиком, освоении профессии радиомонтажник, здесь паяние. Наставничество в шахматах, в настольном теннисе, бильярде и так далее. Когда говорят, что педагог наставник, нет ребята это не в счёт, ему таким быть положено по занимаемой должности. Педагог должен вырастить своих наставников из окружающих его детей, как я там только что сказал, научить детей учиться, а не просто пересказать параграф или показать, как работает станок. Научить учиться, чтобы потом учили других и, вся цепочку получит процесс развития. Наставничество – это развитие в движении. Я не буду комментировать тексты, «не по Сеньке шапка», сами понимаете, что наставничество есть инициативный процесс деятельности с низов, зависит от способностей и мировоззрения учителя, а не по команде сверху. Часто наставничество требует нестандартных подходов, как с случае с Вовкой, ведь здесь важен конечный результат. Обязательно!

С.С. Как в 68 школе! Обратно в эту школу вернётесь?

С.Р. Не звали. В школе новый директор.

С.С. Куда пойдёте работать?

С.Р. Есть предложения, без работы не останусь.

С.С. Вы коснулись армейской службы. На днях представитель Администрации Президента Российской Федерации заявил, что в школы будут направлены участники специальной военной операции, не буду приводить слова дословно, на должности учителей по предметам обучения, дополнительному образованию и военно-патриотические клубы. Какое Ваше индивидуальное мнение?

С.Р. Очень хорошо. Звучит патриотично! Замысел интересный, осталось принять решение. Можно начать следующими словами. Например, школа есть государственная образовательная организация, и проводит государственное образовательное мероприятие. Так было в Советском Союзе, так считается и в современной России. Почувствуйте разницу. В СССР родитель ребёнка и слова осуждения пикнуть не мог в адрес учителя! В современной России да сколько угодно гадостей можно говорить учителю. Почему? Да всё просто! Вершит такое действо избирательное право, один человек – один голос. Электорат! Во времена СССР электорат не имел такого веса, как сегодня, там была однопартийная система и, полное забвение избирательного права, один кандидат. Никакого выбора. Кто помнит, ведь в СССР участников боевых действий ограниченного контингента войск в Афганистане не особо допускали в школьные коридоры, у них другой мыслительный процесс. Протестная каста! С другой стороны, была бы тогда финансовая возможность у государства проявлять такую заботу к участникам спецоперации и их семьям, как сегодня, государственным решением наиболее способных ветеранов боевых действий обязательно назначали учителями. Это я о сравнении эпох.

Что мы имеем сегодня. Какой алгоритм действий? Сначала появляется проблема, потом рождаются замысел, идеи, где мы оставляем одну из них, что и будет нашей целью, к ней добавляем задачи, то есть, определяем путь, как дойти до цели и так далее. Проблема. В нашем обществе видим страшную проблему, среди учителей образовательной организации от силы в среднем пять процентов мужчины, остальные женщины. Получить образование педагога идут выпускники школ с низкими показателями по Единым государственным экзаменам. Педагог есть говорящая голова! Все школьные экзамены письменные! Идёт специальная военная операция по защите людей от физического насилия и террора. У нас в стране разве есть статистика по каждой школе, сколько выпускников, неважно как, возраста не старше 35 лет, рядовой и сержантский состав, проживающих в пределах видимости краевого военного комиссариата, иногородних не надо, участвуют в специальной военной операции? Пусть и секретную, но такую статистику надо иметь каждому руководителю образовательной организации. Это есть исходная точка работы с участниками специальной военной операции, получивших ранение, их комиссовали или они отказались возвращаться в строй. Наша исходная точка. Идея. Их всегда много, они будут, больше или меньше, главное, чтобы выбор был. На идее весь процесс остановится, направление движения выбрать сложно. Цель. Если всё рассматривать в практической плоскости, цель есть стратегия, то, что мы хотим. А мы хотим, чтобы участники боевых действий, в том числе и с ограничениями по состоянию здоровья, работали с подрастающим поколением. Военно-патриотические клубы не требуют никаких ограничений документального оформления трудоустройства. Для дополнительного образования весь процесс регулирует Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года номер 273. Учителем в школу без педагогического образования не возьмут, читайте закон. И без медицинского осмотра, там есть психиатр. Следует помнить, что есть непреодолимая разница между педагогическим образованием и инженерным образованием. Педагог работает с мозговой деятельностью обучающегося ребёнка, инженер с техникой. Чтобы стать педагогом, надо учиться минимум четыре года. Надо дать возможность этой категории граждан получить педагогическое образование. Задачи. Так как мы дойдём до цели? Надо решать задачи. Сколько? Их может быть много. Задачи есть тактика, тактические приёмы, то, что мы можем. Тупик! С детства помним, как приходили в школу ветераны Великой Отечественной войны, на бесплатной основе, за букет цветов и коробку конфет в лучшем случае. Детский восторг не имел пределов границ! Как Вы думаете, о чём будут спрашивать дети у современных ветеранов боевых действий? Страшно подумать! Обязательно будут спрашивать про деньги. Сколько украинцев убил и так далее. Неудобных вопросов будет много. Будут и провокации. Они могут быть разные. Как родители посмотрят на то, что к их детям допустили человека, кто убивал людей? И такие пацифисты будут. Электорат! В итоге, проблему определим, замысел изложим, идеи придумаем, цель поставим, а вот решение на выполнение задач принять не сможем. Без педагогического образования нас ждёт тупик. Закон, однако!

С.С. Вы офицер запаса, десять лет работали в хабаровской 68 школе. У Вас есть педагогическое образование?

С.Р. В 1984 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны с отличием, получил «красный диплом». По диплому военная специальность «офицер-политработник», гражданская специальность «учитель истории и обществоведения». Работал учителем истории, обществознания, экономики, права в десятых и одиннадцатых классах, обществознания в девятых, истории в пятых, шестых и седьмых классах. Когда в 2013 году за пьянку уволили трудовика, меня перековали в учителя технологии, изобразительного искусства и черчения. Осенью 2021 года кроме технологии, радиоуправляемого авиамоделизма и шахмат в авральном порядке подкинули ещё двадцать часов физики в седьмых и восьмых классах. Так у меня стало 84 часа в неделю. На физике и сгорел.

С.С. «Замполиты, политруки, а по-прежнему комиссары», красивая песня.

С.Р. Из исторических событий Великой Отечественной войны Вы помните, кого в первую очередь гитлеровцы вели на расстрел? Правильно, коммунистов и комиссаров! Почему? А потому, что эти люди формировали силу духа нашей армии, нашего общества, создавали поколение победителей. Западный мир приложил немало усилий, чтобы дискредитировать в глазах советского общества эту профессию, незаметно так, раз и, нет Советского Союза. Когда в 1964 года в результате государственного переворота к власти пришёл Леонид Ильич Брежнев, и с собой привёл, выражаясь народной терминологией «днепропетровскую шоблу», сместив при этом «донбасского балабола», первое, что они стали делать, заботиться о преданности мозговой деятельности армии государственной власти через офицеров-политработников, тех же замполитов, политруков и комиссаров. Чтобы остаться при власти! Стали создавать военно-политические училища, первый набор был сделан в 1967 году. Восемнадцать лет днепропетровские украинцы руководили Советским Союзом. Идея обрела первые контуры цели, офицеры получали мощное педагогическое образование, вдумайтесь, история СССР, история КПСС, Всемирная история, история международного коммунистического и рабочего движения, история военного искусства, история войн, история философии, история литературы. Здесь же военная педагогика, военная психология, военная психиатрия, военное право, политическая экономия, марксистско-ленинская философия, научный коммунизм. Весь багаж знаний о равенстве, братстве и свободе человека, не о диком рыночном капитализме, а о социальном равенстве, о помощи бедным и малообеспеченным людям, и, самое главное за добро, против зла. Против войны! Здесь можно привести и технический спектр военных дисциплин, досконально изучали математику и физические основы радиоэлектронного вооружения, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы С-75, С-125, С-200, тактику войск противовоздушной обороны, топографию, защиту от оружия массового уничтожения, автомобильное дело. Все экзамены сдавали устно! Говорящие головы! Учили учить других, учили работать с мозгами людей, от детского возраста и до глубокой старости. Так сложилась ситуация в нашем государстве, что мало кому удалось работать учителем в школе. Мне в этом смысле повезло, образование позволяет. Дети наше будущее! Сейчас идёт борьба именно за детские головы. Детей зовут «кормить голубей», «просто погулять», «устроить драки в общедоступных местах», «зиговать в школе», устраивать провокации против отдельных учителей, учить детей формально, пересказывая параграф из учебника и так далее. По телевизору картинка одна, красивая, глаз радует, на земле совсем другая, нет учителей. Есть диплом, а работать в школу никто не идёт. Что делать? Надо работать во благо России!

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич, за познавательную беседу.

03 марта 2023 года.