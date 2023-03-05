Действительно, кто бы сомневался, сегодня жить в России, на самом деле, интересно. Не успели на днях поместить публикацию, как от наших читателей посыпались просьбы дать комментарии на интересующие их вопросы. К вечеру набралось двадцать шесть тематических заданий. Пока двадцать шесть. На горизонте вырисовывается народный сериал, например, «Учитель, дай ответ!», рассмотрим все предложения. У нас в гостях, опять и снова бывший учитель хабаровской 68 школы Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Спасибо, что откликнулись на просьбы наших читателей!

С.Р. Здравствуйте, Станислав! Рад встрече! Слушаю внимательно.

С.С. Не поверите! Любят у нас в России с приставкой «бывший». Видимо, так устроен наш российский менталитет, что жаждет он слушать ответы на свои вопросы от пострадавшего, неважно как, человека, есть элемент сочувствия и уважения, у кого-то и осуждения. Прислали вопросы на разные темы. Здесь шахматы, живопись, детские протесты, военная служба, авиамоделизм, народное творчество, аниме, стихи к песне Фургалу, где припев «Фургал, Фургал, ты наш провал, открытый шанс добра пропал, виновен ты и кто сказал, мы ждём тебя Фургал, Фургал». Интересуют роман в процессе написания «Нож бухгалтера», стихи о любви, игра на музыкальных инструментах, только что запрос пришёл о «марафоне наставников», но мы сегодня коснёмся скандала в одной из школ Хабаровского края, где учитель математики уволилась по собственному желанию. Много вопросов задали, видимо по ситуации чем-то схожее с тем, что произошло в 68 школе.

С.Р. Первый раз слышу. Есть где почитать?

С.С. Минуточку, открываю. Читайте.

С.Р. Прочитал. Всё понятно. Фамилия красивая. Стандартная ситуация для современного школьного мира. Отечество в опасности! Хочу поздравить эту смелую женщину с наступающим Женским Днём 8 Марта! Первое, на что сразу обращаю внимание, возраст, сколько осталось лет до выхода на пенсию. Если есть пенсия, уже хорошо, даже если и нет, будет работать репетитором по математике, в райцентре не так уж и много квалифицированных математиков. Её же, как меня, не будут лишать права заниматься педагогической деятельностью. Наверняка по месту жительства есть репетиторские центры, педагогический стаж сохранится. Пенсионер может работать и без оформления, на дому, как у себя, так и обучающегося ребёнка. Самозанятость. Главное, соблюдать налоговое законодательство. Скажу сразу, в деньгах не потеряет. Я не увидел какие-либо санкции как со стороны административного, так и уголовного законодательства. Уволилась, и, уволилась.

С.С. А если рассматривать как бы в сравнении обстоятельств Вашего случая? Что-то же есть общее?

С.Р. Общее в том, что правоохранительные органы делают свою работу в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все спорные вопросы кто прав и кто виноват, неважно кого и с кем, необходимо решать в суде «виновен или невиновен, определяет суд». Если сравнивать с моим случаем, то я, после того как 21 декабря 2021 года произошёл инцидент был уволен только 5 марта 2022 года по статье. Директор школы взяла с меня заявление на увольнение по собственному желанию, так, на всякий случай, следующим днём 22 декабря, но увольнять не стала. Я, как работал, так и работал, директор школы за меня стояла стеной, понимала, что недельную нагрузку 84 часа «одним движением пера» так просто не решить. Следствие и прокуратура на меня давили, чтобы уволился, но я не обращал внимания, работал, думаю и директор школы находилась под аналогичным прессом. На днях, в 68 школе новый директор.

С.С. Понятно. Если можно, о матерной брани.

С.Р. Разница в том, что учительница математики нанесла детям, пусть даже и не первый раз, словесное оскорбление, с её стороны, как у меня, не было рукоприкладства. Немного о силе русского мата отдельно. Как военный человек, поясню такую известную физиологическую истину, почему от сержанта до генерала в рядах армии процветает матерная брань. Медицинский диагноз! Проверено временем! Тридцать лет военной службы! Всё зависит от воспитания человека. Как сами понимаете, человек с высшим образованием, к ним относятся и офицеры, по определению воспитанный человек, ему присущи совесть, сопереживание, сочувствие и, он хочет жить нормальной полноценной здоровой жизнью. Сохранить себя для общества как полноценную боевую единицу! Когда человек переживает стресс, испытывает страх, днями накапливается недовольство, все эмоции не выплёскиваются наружу, держатся при себе и так далее, у него кровь поднимается вверх, заполняет все сосуды и клетки мозга. С чем можно сравнить? Поставьте на мороз литровую банку, доверху наполненную водой, и закройте крышкой. Можно банку с огурцами, мало ли, забыли на балконе. Образуется лёд, давление от расширения и, банки не будет, одни стёклышки. Огурцы во льду! Зато приятно закусывать, выковыривая огурцы из ледяного плена, не пропадать же добру. Предмет физика изучает, например, давление паром. Также и у человека есть давление, болезнь гипертония, лопнут сосуды, инсульт. Инсульт!!! Лично у меня в глазу лопается сосуд после шести рюмок водки, потом этот «красный глаз» приходится лечить дней десять, тоже давление, глазное. Надо меньше пить. Посмотрим с другой стороны на воспитанного человека. Когда человек ругается матом, по поводу и без повода, оскорбляет окружающих людей, накручивает ситуацию, издевается над животными. Он вгоняет себя в состояние стыда, его мучает совесть, такой внутренний контроль, физиологически ставит на временную паузу работу сердечнососудистой системы и, кровь, как в том сосуде из уроков физики, не создаёт давление, а постепенно опускается вниз. Если такое явление произойдёт своевременно, ситуацию с инсультом можно избежать, нормальная человеческая здоровая жизнь продолжится. Человек сознательно моделирует себе ситуацию состояния стыда. Запомните, ругаются те люди, кто неравнодушен к безобразиям в нашем обществе, хочет соблюдения закона во всех инстанциях, в том числе и в школе. Идёт выплеск накопившихся эмоций. Что я хочу этим сказать? Если учитель с гипертоническим диагнозом как прописал доктор, будет каждый день утром и вечером измерять своё артериальное давление, а потом возникнет такая ситуация как в случае учителя математики с красивой фамилией и, этот учитель сразу вызовет скорую помощь, пройдёт медицинское освидетельствование, появится документ, называется акт. Через год подаст в суд и, там решат, возможно, что восстановят в должности с денежной компенсацией, вернут зарплату по окладу без премий. Если это предпенсионный возраст, так и будет. Достаточно государственного адвоката. Такой вариант возможен? На любителя. Человек, почему ругался? Чтобы спасти себя от инсульта! Надежда умирает последней. Сил больше нет терпеть!

С.С. С рукоприкладством к детям понятно, статья 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации, там не смотрят на слова, неважно какие, они в зачёт не идут. Как часто лично Вы матерились в школе?

С.Р. Скажу честно, матерился, по ситуации. Здесь есть особенность по годам рождения. Когда я пришёл работать в школу, в одиннадцатом классе были дети 1994 года рождения, пока работал в старших классах, всё было тихо. Через два года, 2013, стал классным руководителем пятого класса «В», тут всё и началось, хорошее обращение они не понимали и, только матерная брань их успокаивала до конца урока, в зависимости от того учитель какого предмета меня вызывал, чтобы я успокоил своих детей. Следующий для них урок и повторялось всё с начала. Детей как специально отбирали. На моих уроках всё было тихо, я тогда вёл технологию у мальчиков. В седьмом классе это были самые тихие дети 68 школы! В 2018 году окончили девять классов и разошлись в техникумы, семь человек из тридцати шести сумели пробиться в десятый класс. Дали новое классное руководство, точнее, сами родители напросились, чтобы я был классным руководителем для их детей, 2007 год рождения. Если сравнивать с предыдущими детьми, то это небо и земля, если там был один дебошир, и человек пять на подпевках, то здесь, наоборот, значительное большинство. В шестом классе, 24 января 2020 года довели молодую учительницу русского языка до предынсультного состояния, она запросила о помощи, я прибежал, определил состояние, её глаза начинали коситься, голова сваливаться на бок. Надо было срочно приводить её в состояние стыда. Сделал действия, которые категорически нельзя применять в отношении детей, называется «имитация избиения» с матерной бранью. Удалось избежать инсульта, я вернулся проводить свой урок, ребёнок пришёл домой, рассказал, родители подали в суд. В следственном комитете дал пояснение, они приняли к сведению. Через год был административный суд, 27 марта 2021 года, минут двадцать не более, присудили штраф в десять тысяч рублей. Учительница жива и здорова, работает.

С.С. Получается, по сути два раза спасли жизнь, и, Вас наказали?

С.Р. Тут дело не в спасении. В таких ситуациях одно действо не покрывает другое. Нельзя детей трогать руками! Нельзя материть и так далее. Учитель должен соблюдать этические, нравственные и правовые нормы. Обязанности педагога, пункт 4. Я нарушил закон. Суд вынес решение. Обычное дело по ситуации. Не надо бояться принимать нестандартные решения и потом отвечать за них. Особенно, когда это касается жизни человека, «лучше перебздеть, чем недобздеть». Лично для меня страшно, когда учительница оставшуюся жизнь проживёт больная после инсульта, или, не дай Бог, умер мальчик на глазах у тридцати одноклассников. Знал, как оказать помощь и не сделал, вот это был бы настоящий удар для меня, на всю жизнь. Следствие наверняка запросило из военного комиссариата личное дело, там есть запись обучения оказания первой медицинской помощи в критических для жизни человека ситуациях, когда десять лет, 1988 – 1998, исполнял обязанности нештатного начальника похоронной команды. У меня есть такие стихи «слёзы жизни не дано тебе простить, они волной морской о берег будут бить, художник всё поймёт, не станет торопить, взмах кисти над холстом – надо жить!».

С.С. Красиво! О Ваших стихах поговорим в следующий раз, есть такая заявка. Меня интересует вот ещё что, часто ли Вы использовали матерную брань на своих уроках, например нашумевшей физики?

С.Р. Можно обойтись и без матерной брани, например, когда работают станки. Только кто в таком случае будет отвечать, если ребёнок получит травму? Важен конечный результат. Давайте о физике. С матерной бранью целая эпопея. Сначала «как из рога изобилия» идут жалобы от родителей тех детей, чьи дети желают учиться, требуют от директора школы, чтобы учитель навёл порядок во время урока физики. Жалуется электорат!!! После трёх выговоров и лишений премий пришлось задуматься. Тут я и придумал свою систему. На разговоры детей между собой внимания не обращал, просто повышал голос при изложении содержания темы урока, чтобы «отличники» не жаловались. Надоели выговоры и лишения! Но, когда дети начинали друг в друга бросать предметы, что может нанести травму или вред здоровью, например, глаз выбить, делал вежливые этические, нравственные и правовые замечания, после десятого жёстко накрывал всех матом, благо армейские артистические способности пригодились, не зря капитаном часами тренировался перед зеркалом. В классе моментально до конца урока наступала тишина. Только здесь, конечно я дал им зацепку, дети народ изобретательный, телевизор идею подкинул, они придумали делать ставки, буду я материться или нет. Я даже рассказ написал «Игра в кальмара по-хабаровски», разместили в газете «Хабаровский пенсионер», 11 ноября 2021 года номер 45. «Информаторы» иногда предупреждали меня, что в их классе ставки сделаны и, тогда в благодарность я весь класс сразу в начале урока со всем своим наигранным артистическим запалом накрывал матом. Раз в месяц, это уж точно! До конца урока тишина, после урока из коридора было хорошо слышно, как весь класс делит барыши, в классе тридцать шесть человек, по двести рублей, вот и считайте.

С.С. Это что за дети такие? А родители куда смотрят? Такое сегодня в телевизоре не покажут, чтобы не портить «марафон наставников».

С.Р. Надо всегда помнить, что школа не частная организация, школа не оказывает услуги, школа проводит государственные образовательные мероприятия на правах государственной образовательной организации. И тогда всё будет хорошо! Временные рамки событий указал, фамилий не называл, Закон о средствах массовой информации в Российской Федерации не нарушал. По численному составу тихие дети представляют значительное большинство школы. Теперь каждый учитель может сравнить со своей школой, может, что и совпадает. Молодые специалисты задумаются. Уверяю вас, ничего страшного нет, просто «экшен», адреналин. Кому не хватает адреналина, идите работать в школу.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич за участие в нашем жизненно важном марафоне ответов.

05 марта 2023 года.