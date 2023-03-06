Хабаровчане стали победителями первенства России по хоккею с мячом среди старших юношей. Соревнования проходили в Первоуральске. За медали боролись 8 команд, которые играли между собой по круговой системе. Сборная клуба «СКА-Нефтяник», составленная из хоккеистов 2006-2007 годов рождения, под руководством тренеров Александра Сташко и Ивана Кондрашкина набрала 19 очков в 7 играх.

— Самый трудный матч был с кемеровским «Кузбассом» мы выиграли со счётом 5:3. Хорошо сыграл наш вратарь Сергей Зайцев, отбив два пенальти. Также приходилось выступать в непростых условиях – всё время был снег, даже лёд залили всего дважды. Боролись не только с соперником, но и с погодой, — отметил тренер команды Иван Кондрашкин.

В семи матчах хабаровчане одержали шесть побед и лишь один поединок с хозяевами турнира завершился вничью. По итогам лучшими игроками были признаны Юрий Кудрявцев и Тимур Стариков.

Такого результата игроки этого года рождения добились впервые, ранее они становились призёрами финальных соревнований первенств страны в младших возрастных группах.