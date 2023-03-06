Поздравить учреждение с Днём рождения пришёл мэр Хабаровска Сергей Кравчук. На торжественном мероприятии градоначальник отметил высокую значимость труда педагогов и наставников, а также поблагодарил учеников школы за активное участие в оказании помощи мобилизованным.

«Огромное спасибо ветеранам педагогической отрасли за воспитание не только учеников, но и коллег, молодых педагогов, которые приходят в эту отрасль с душой, с большим сердцем, – обратился к собравшимся глава краевой столицы. – 35 лет – это не одно поколение. За это время стены школы видели улыбки и слёзы, радость и печаль. Мы продолжаем жить, школа развивается: в этом году сделаем небольшой ремонт, и это только начало. Я хочу обратиться к ученикам: слушайте педагогов, учитесь у них. Они вас научат всему: и любить, и дружить, и уважать, и помогать друг другу. Вы уже помогаете нашим мобилизованным: пишете письма, собираете посылки. Вы – пример, вы рядом в этом большом и благородном деле – защите нашей страны. Я хочу, чтобы стены этой школы видели много-много улыбок и золотых медалей. Желаю счастья, добра, удачи, с праздником!»

Министр образования и науки Хабаровска края Виктория Хлебникова сообщила, что в этом году в школе построят новый спортивный зал, а директор учреждения – Анастасия Швыдченко – получит возможность отправиться на курсы повышения квалификации в инновационный центр «Сколково».

Помимо обучающихся и учителей, на мероприятии присутствовали также бывшие ученики школы. В их числе Максим Иванов, депутат Государственной думы.

«Я родился в Берёзовке. С недавнего времени этому району уделяется особое внимание со стороны администрации города, правительства Хабаровского края, это очень важно, что нас видят и знают. Благодаря команде города Берёзовка развивается и цветёт, я очень рад, что мы вместе можем встретить 35-летие моей родной школы. Спасибо каждому причастному к развитию этого замечательного учреждения и района, с праздником!», – сказал Максим Иванов.

Почётные гости также вручили учителям благодарственные письма за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

«Уважаемые ученики, берегите своих учителей. Они ежедневно проделывают большую внеурочную работу для вас и ради вас. Дорогие учителя, крепкого вам здоровья, низкий поклон и всего наилучшего. Уважаемая школа, я желаю вам процветания и, конечно, талантливых учеников», – подчеркнул Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской думы.

Ученики совместно с учителями подготовили для гостей яркую концертную программу с включением фрагментов из истории школы и видео поздравления её выпускников.

Напомним: в прошлом году из бюджета города было направлено около 25 миллионов рублей на ремонт школы № 2. Как сообщил Сергей Кравчук, в Хабаровске отрасли образования уделяется повышенное внимание. Кроме строительства детских садов и школ, администрация города выделяет средства на поставку нового оборудования, модернизацию пищеблоков. Также предусмотрена комплексная поддержка учителей: специальные цены на проезд в общественном транспорте для молодых педагогов, надбавки. В этом году, по решению мэра города, учителям будет выделено 15 служебных квартир.

«Я горжусь нашими учителями. Мы должны их поддерживать. В Хабаровске самый лучший педагогический состав. Учителя очень грамотно относятся к обучению подрастающего поколения, при этом с душой и со знанием своего дела. У нас и дети прекрасные. Талантливых ребят в Хабаровске не счесть. Они прославляют наш город на различных конкурсах и в состязаниях», – отметил Сергей Кравчук.