Он пройдет в 22-й раз. Приём документов продлится с 10 марта по 15 апреля 2023 года.

Участвовать в нем могут граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на территории Хабаровска, занимающиеся предпринимательской деятельностью, либо являющиеся учредителями или руководителями хозяйствующих субъектов не менее одного года.

Конкурс проводится в номинациях «Производство», «Деловая женщина», «Услуги», «Транспорт», «Торговля», «Лучший молодой предприниматель» (в возрасте до 35 лет включительно), «Общественное питание», «Семейный бизнес», «Социальный предприниматель», «Своё дело» (для индивидуальных предпринимателей без наёмных работников).

При подведении итогов конкурсная комиссия учтёт относительные финансово-экономические показатели деятельности предприятий и предпринимателей в 2022 году, их вклад в социально-экономическое развитие города, участие в решении социальных проблем.

Победители и лауреаты в каждой из номинаций получат почётные дипломы мэра города, медали и денежные премии. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке в преддверии 165-летия Хабаровска и в канун Дня российского предпринимательства.

Положение и условия конкурса размещены на официальном сайте администрации города.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в отдел развития предпринимательства управления экономического развития мэрии по телефонам: 41-98-48, 41-94-41, электронная почта: economy@khv27.ru, а также в комитеты администрации по управлению районами:

– Железнодорожный: пер. Ленинградский, 13а, тел. 31-57-97;

– Индустриальный: ул. Краснореченская, 87, тел.: 40-90-02, 40-90-07;

– Кировский: ул. Орджоникидзе, 3, тел.: 41-95-23, 41-95-10;

– Краснофлотский: ул. Руднева, 43, тел.: 79-07-49, 79-07-38;

– Центральный: ул. Фрунзе, 60, тел.: 40-89-47, 42-12-58.