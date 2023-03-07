Так ли интересно жить в современной России? Не задавайте глупые вопросы, граждане! На этой неделе вся страна не на шутку вздрогнула. Дети в который раз начали бузить. Вспомнил слова из песни «кормить позвали голубей, отдали воронам детей, и символ мира стал черней, загадок больше чем людей». По многочисленным просьбам наших читателей мы продолжаем отвечать на вопросы. Сегодня, как и всегда наш гость, автор представленных песенных строчек, бывший учитель хабаровской 68 школы Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Начнём и продолжим?

С.Р. Здравствуйте, Станислав! Рад встрече. Давайте продолжим. Называйте тему нашей беседы.

С.С. Люди пишут, спрашивают. Так что же это было? Подростки собираются, бегают, дерутся, теперь главный герой у них паук. До этого выходили на улицы «просто погулять» или хабаровское новшество «кормить голубей». Вы об этом читали? Или, как прошлый раз, дать почитать?

С.Р. Как на устном экзамене. Без предупреждения, разговор с чистого листа. Сделали из меня говорящую голову? Спасибо, я в теме. В таких делах важно понимать строение самого события. Мы обратим внимание на «механизм реализации». Где об этом можно узнать, например, из школьной программы? Проектная деятельность!!! Дети восьмого класса из всех предметов обучения выбирают свой «Индивидуальный творческий проект», начинается в октябре, а защита проекта организована в двадцатых числах марта. Совсем скоро! Оценка идёт в Диплом об основном общем образовании за девять классов, если кратко, в аттестат. Сейчас, примерно, в общих чертах мы соорудим проект, дети могут им пользоваться. Предмет «Обществознание». Структура проекта излагается в оглавлении. Сначала у нас идёт формирование замысла, куда входят вступительная часть, обоснование выбранной темы, актуальность. Далее формируются проблема, идея, цель и задачи. Нажимаем «Далее». Проводим так называемый осмотр местности, выражаясь военным языком, рекогносцировку: предмет исследования, объект исследования, гипотеза, методы исследования. И приступаем к работе в основной нашей части, называется механизм реализации. Точку ставим в заключительной части.

С.С. Вы хотите сказать, что именно по такой схеме и строятся все эти «детские бега», в том числе и с пауком на спине? Это проект? Так просто?

С.Р. Наконец-то, сообразили! Основное содержание таких детских проектов одинаковое: бегать, прыгать, скакать, толкаться. Ещё кричать, орать, скандировать, оскорблять. Появилось новое, устраивать драки. Создаётся движение, «экшен». Но! Сначала идёт изучение ситуации для создания замысла самого процесса. Где проблема? Брошенные государством дети! Необходимо найти «пушечное мясо». Где больше всего детей? В школах! Какая информация интересует? Условно представим такую примерную статистику: в школах России в среднем восемьдесят процентов детей обладают плохой памятью и слабой концентрацией внимания. Это прекрасная масса! Отлично! Берём! Помните из истории Великой Отечественной войны? Кого в первую очередь гитлеровцы вели на расстрел? Правильно! Комиссаров и политруков! Почему? Да потому, что эти люди цементировали сознание армии, народа, общества в духе борьбы добра против зла. Люди духом сильны!!! Нам же предлагают проект наоборот, зло должно победить добро. Кто мешает? Учителя? Не совсем так. Начинается поиск в учительской среде «комиссаров», тех, кто всегда сможет объяснить школьникам правду о добре и зле. Если таких учительских комиссаров мало, будет достаточно устроить против них провокации прямо в школе. Как делали тридцать лет тому назад в школах Украины. И руками государства изгоняли из школы. Кто-то получал за это деньги. Если не получится, придётся дать денег, чтобы вели уроки формально, сильно не усердствовали с патриотизмом. Методичка одна!

С.С. Это у Вас полёт фантазии? Я про деньги.

С.Р. Когда два года назад Вы опубликовали мою статью «Навальный призыв», только один Лёха Ворсин и иже с ним шесть раз предлагали мне приличную заработную плату работать на них в информационном поле. Когда отказался, за менее весомое денежное вознаграждение попросили не усердствовать с патриотизмом.

С.С. И чем мотивировали свой отказ?

С.Р. Военная присяга, 4 августа 1980 года, Музей истории блокадного Ленинграда, место номер 777, там горела большая свеча памяти, их было девятьсот.

С.С. Отказались второй раз. Что было дальше?

С.Р. Поставил в известность правоохранительные органы.

С.С. В телепередаче «Международная пилорама» есть рубрика «Настучали».

С.Р. Типа того.

С.С. «Методичка одна». Какое будет продолжение?

С.Р. Всегда меняется ширма, занавес. В Хабаровске ширму изображали голуби площади имени Ленина. На этот раз для ширмы, не спросив на то разрешения, нарушив все авторские права, нашли паука из японского мультфильма, более чем полторы сотни серий. По задумке японского режиссёра там идёт борьба, сражение. За что и во имя чего, нам сейчас неинтересно, важно понять суть вопроса. Не каждый выдержит смотреть такое количество серий, особенно наши дети. Ширма называется «Аниме». Аниме! Давайте остановимся на аниме подробно. Когда в семидесятые годы японцы пожелали создать у себя киностудию по образу и подобию «Голливуда», американцы им отказали. Тогда родилась идея создавать рисованные фильмы, ближе к человеческим образам. Как тайная версия, обратили внимание на советский мультфильм «Ёжик в тумане» (1975 год) и, позвали к себе создателя, его зовут Норштейн Юрий Борисович (родился 15 сентября 1941 года). Инициатором тайного совместного сотрудничества был Хаяо Миядзаки (родился 5 января 1941 года). Философия аниме есть разговор о добре и зле, определяет добро только как добро и, добро никогда не превращается во зло. И наоборот, зло есть только зло и, никогда не становится добром. Чем не Достоевский? А!? Давайте вспомним, о чём нам писал Фёдор Михайлович Достоевский в своём романе «Бесы» на тему добра и зла: «…никогда не было ещё народа … без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать». Если кратко, когда в государстве на одну плоскость ставят добро и зло, со временем такое государство исчезает. Господа! Вы уверены в том, что японцы желают, чтобы их государство исчезло? Я про аниме!

С.С. В нашей Государственной Думе есть предложения отдельных депутатов запретить в России аниме, как чужую субкультуру. Интересно!

С.Р. Суть в чём? Есть добрые фильмы. Например «Дневник Анны Франк», «Доктор Стоун», «Планетарианка», перечислять можно до бесконечности, а есть злые фильмы «Тетрадь смерти», к примеру, их также много. Но в них выдерживается философский смысл по Достоевскому, добро не превращается во зло, в свою очередь, зло не превращается в добро. В каждом фильме добро и зло не стоят на одной плоскости. Давайте посмотрим на российские детективные сериалы. Канал «Русский детектив». Для примера возьмём «Улицы разбитых фонарей», или «Менты». Сразу определяем, что это добрый сериал, не зря его годами показывают с двадцати до часу ночи ежедневно. В противовес ему «Ментовские войны», только ночной показ, посмотришь и жить в такой стране страшно, роли играют живые люди и, противоправные действия совершают люди, а не рисованные человечки! Чем не «Тетрадь смерти»! Да в эти войны войдёт сотня таких тетрадей! Лично моё мнение, те, кто выбирал анимешную ширму из паука, жестоко ошиблись, подвела образованность, а значит, не будет и успешности. Нельзя трогать японские символы с русской окраской.

С.С. Это благодаря Достоевскому?

С.Р. В последние годы наблюдаем желание России вернуть философию Достоевского, пусть и в образе аниме, на свою территорию. Например, 5 марта, воскресенье, в хабаровском Доме офицеров, бар «Виноград» состоялся фестиваль аниме, организаторами выступают молодёжный отдел городской администрации и бизнесмены. Среди посетителей, почти двести человек, родители с детьми, подростки старшего школьного возраста и молодёжь, есть и люди пожилого возраста. Программу фестиваля можно найти в социальных сетях. Периодичность фестивалей примерно один в два месяца, проходят не первый год. Фестивали можно смело назвать как «окно хабаровской свободы, зажглось амурской синевой, над правдой городской молвой, кажется небесной красотой».

С.С. Стихи прямо «в яблочко»! Надеюсь, меня поймут наши читатели, аниме не представляет никакой угрозы исчезновения нашего государства Российской Федерации. А что делать с детьми? Ведь для них найдут новую ширму!

С.Р. Как версия. От учителя. На работу устроился. Детей не надо арестовывать, забирать в полицию, подвергать репрессивным мерам и так далее. Есть более простой способ. Надо просто автомобиль для перевозки заключённых лиц перекрасить в цвета скорой помощи и написать «Психиатрическая клиника», или «Психиатрическая помощь», одним словом, как должно быть и, поставить в местах предполагаемых собраний агрессивных детей. Всё, что против государства есть агрессия!!! Весна, как и осень, период обострений психиатрических заболеваний и, появления таковых в новом облике. Всем детям, а это категория людей от рождения до восемнадцати лет, особенно их родителям станет понятно, что если туда загрузят, отвезут на медицинское освидетельствование за буйное поведение, угрожающее общественному порядку, то оттуда однозначно выйдут с диагнозом «биполярное расстройство». Акт медицинского освидетельствования отправят в школу! Что это значит? Нельзя работать в здравоохранении, образовании, силовых структурах, МЧС, органах управления и на транспорте. Водительское удостоверение на право управлять любым транспортным средством не дадут!!! После окончания одиннадцатого класса, да и девятого, увидят перед собой Постановление Правительства Российской Федерации с перечнем учебных заведений, куда их не ждут.

С.С. Да, это круто! Не то слово. Страшно!

С.Р. Среди «навальнят» был один парень из нашей 68 школы, умный, грамотный, у меня получал одни пятёрки. Когда я о нём написал, многие хабаровские средства массовой информации на меня ополчились, как только меня не называли. Не знаю, как они читали мои тексты, но там речь шла о том, чтобы помочь парню больше не принимать участия в таких мероприятиях «просто погулять». Сразу же парень перешёл в другую школу, поступил в университет на острове Русский, а его сестра продолжила учиться в нашей школе. Представьте, он попадает в психиатрическую клинику. И что? Родители, помните! Дети, наше будущее! Станислав, извините. Мне пора на хоккей. Плей-офф, однако. Сегодня «СКА-Нефтяник» будет брать Казань!

С.С. Сергей Алексеевич! Спасибо за шокирующую беседу! До новых встреч!

06 марта 2023 года.

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