Приглашение на торжественный приём в правительство Хабаровского края накануне 8 Марта получили 50 женщин. Они трудятся в разных отраслях экономики и сферах социальной жизни, но каждая достигла больших успехов в своей работе. Почётные грамоты и благодарственные письма от имени главы региона собравшимся вручил первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

— О женщинах сказано много замечательных слов. Одно из таких высказываний принадлежит нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину: «Вы делаете мир лучше и добрее благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости. Вы сочетаете в себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу». Дорогие женщины, все вы достойны признания и восхищения – не только в праздник, но и каждый день. Большое спасибо вам! – отметил Александр Никитин.

Сегодня в торжественной обстановке также объявлено имя победительницы ежегодного краевого конкурса «Женщина года». Елизавета Кокшарова живёт в посёлке Ванино, работает менеджером магазина. Мать троих детей ведет активную общественную деятельность. Она входит в состав Совета рабочей и служащей молодежи Ванинского района, принимает участие в организации районных фестивалей и конкурсов, занимается волонтерской деятельностью.

— Мы с мужем считаем, что там, где есть любовь, есть место ответственности, заботе, уважению личного пространства, свободе выбора, поддержке. Именно эти качества мы стараемся заложить в сознание наших детей. Мы уверены, что в дальнейшем они проявятся по отношению к обществу, родному краю и стране, — сказала Елизавета Кокшарова.

Отметим, что в Хабаровском крае уделяется большое внимание поддержке института семьи. В 2022 году дважды проиндексировали большинство социальных выплат для родителей с детьми, а с 1 января 2023 года они выросли ещё на 5,5 %. Краевой материнский капитал на третьего и последующих детей теперь составляет почти 300 тысяч рублей. С 2021 года по инициативе Михаила Дегтярёва в Хабаровском крае действует уникальная для России выплата для родителей тройни — по 7 млн рублей. Благодаря ей уже три семьи смогли улучшить жилищные условия.