Представители предпринимательских кругов Хабаровского края встретились со специалистами трудовой инспекции. В региональном госконтроле продолжилась серия встреч бизнеса и надзорных органов, контролирующих деятельность в различных отраслях. Ранее «круглые столы» прошли с МЧС России, Росздравнадзором, Росалкогольрегулированием и УФНС России по Хабаровскому краю. На них обсуждались нововведения законодательства, а также форматы совместной работы, которые позволят снизить административную нагрузку на бизнес.

Государственная трудовая инспекция в Хабаровске ведет надзор в сфере соблюдения трудового законодательства. В Хабаровском крае у нее около 80 тысяч поднадзорных предприятий. В 2022 году государственными инспекторами труда было вынесено 2306 постановлений о назначении административного наказания. Из них 1189 были в виде предупреждений и 1117 – как административные штрафы.

— Любое законодательство несет особенности, с которыми предприниматели сталкиваются и могут вольно или невольно нарушать. К инспекции по труду у предпринимателей много вопросов, так, например, про необходимость выплаты северной льготы. Предприниматели жалуются, но по закону они должны оплачивать «северные», многие до сих пор допускают ошибки при их начислении. Много ошибок при приеме на работу или увольнении сотрудников. Поэтому важно вести с бизнесом просветительскую работу прямо через специалистов по надзору, — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае Олег Герасимов.

Предприятия Хабаровского края разделены по категориям риска: высокий, значительный, умеренный, низкий и очень низкий. На официальном сайте Роструда представлена информации об отнесении того или иного предприятия к категориям риска. Как отметили представители Госинспекции по труду, в отношении высокого и значительного риска проводятся плановые проверки и обязательные профилактические визиты. А в отношении категорий риска умеренного, низкого и очень низкого – плановые мероприятия не проводятся, так как действует мораторий на проверки.

— У нас выстраивается правильное взаимодействие между предприниматели и контрольно-надзорными органами — без претензий друг к другу. На прошлой встрече у предпринимателей были вопросы, на сегодняшний день все вопросы решены. Бизнес несет ответственность перед жителями региона. В связи с экономическими вызовами и политическими реалиями бизнесу стало сложнее вести свою деятельность. И важно, чтобы сейчас не ущемлялись права работников и предпринимателей, — подчеркнул советник губернатора края Андрей Веретенников.

Госинспекция по труду также выразила свои пожелания к предпринимательскому сообществу. К примеру, в 2022 году проверки по заработной плане не проводились. Но, в 2023 году при наличии более 10% работников с невыплаченной заработной платой и сроком свыше одного месяца, такие нарушения могут стать основаниями для инициирования проверки. Также основаниями для проведения проверки могут быть – угроза причинения вреда жизни и здоровью охраняемым законом ценностям, нарушения, связанные с непосредственной угрозой жизни и здоровья работников. Как отметили инспекторы, работа по ликвидации задолженности по заработной плате для ведомства тоже останется приоритетной в 2023 году.

По всем возникающим вопросам как предприниматели, так и работники предприятий могут обращаться в Государственную инспекцию труда Хабаровском крае на «горячую линию»: 8 (4212) 45-09-38.

Напомним, снижение давления на бизнес со стороны контрольных органов и упрощение административных процедур — один из важных показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Сейчас в Хабаровском крае начинается оценка состояния инвестклимата. Ее проводит АНО «Агентство стратегических инициатив», которое оценивает регионы России по целому ряду критериев. Для этого специалисты проведут опросы предпринимателей. По итогам рейтинга за прошлый год Хабаровский край вошел в 16-ю группу из 34 по России.