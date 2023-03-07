Благодаря сертификатам на жилые помещения дети-сироты все чаще приобретают жилье в ипотеку. Данная социальная выплата используется в качестве первоначального взноса при оформлении кредита.

Как уточнили в краевом минЖКХ, в 2022 году в регионе сертификаты получили 260 сирот, на эти цели благодаря решению губернатора края были выделены 735 млн рублей. Для сравнения: в 2021 году на улучшение жилищных условий детей-сирот было выделено 243 млн рублей.

— По поручению Михаила Дегтярева вопрос обеспечения детей-сирот квартирами находится на особом контроле. Практика предоставления жилья за счет средств краевого бюджета в виде уникального для страны механизма социальной выплаты показала свою высокую эффективность и позволила значительно увеличить численность граждан, обеспеченных жилыми помещениями. Помимо социальной выплаты на приобретение квартиры, для сирот закупается жилье на вторичном рынке с последующей их передачей, а также строительство нового жилья, — пояснила заместитель начальника отдела по управлению государственным жилищным фондом Елена Радинская.

Напомним, что по инициативе главы региона в декабре 2020 года депутаты регионального парламента приняли закон, позволяющий сиротам, которым исполнилось 25 лет, купить жилье на всей территории Хабаровского края за счет социальной выплаты. В случае необходимости к этой сумме можно добавить собственные сбережения или средства материнского капитала. Кроме того, когда граждане из числа детей-сирот достигают взрослого возраста и получают соответствующие сертификаты, юристы краевого правительства проверяют документы по сделке, чтобы не допустить мошенничества.

Решение вопроса обеспечения жильём детей-сирот Михаил Дегтярев контролирует и лично. Например, в конце прошлого года он проинспектировал квартиры, предназначенные для данной категории граждан в ЖК «Березки» Хабаровска, а также пообщался с будущими новоселами. Глава региона и потенциальные владельцы внимательно осмотрели предоставленные краем однокомнатные квартиры и оценили их комфорт. Во время объезда глава региона отметил, что одна из главных задач правительства региона — обеспечить этой льготной категории граждан жилыми помещениями. Для ее выполнения министерством ЖКХ проводятся информационные встречи с сиротами по вопросам предоставления социальных выплат с участием пенсионного фонда, представителей прокуратуры, кредитных организаций и нотариусов. Всего в прошлом году квартиры в крае получили 460 сирот — вдвое больше, чем в 2021 году. В этом году очередной жилой дом для сирот на 30 квартир сдан в посёлке Хурба. Также в планах на 2023 год на предоставление социальных выплат выделить 301 млн рублей.