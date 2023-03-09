Требования будут действовать в период весенней распутицы.

С 26 марта по 25 апреля вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Это связано со снижением несущей способности конструктивных элементов магистралей и их участков, вызванным переувлажнением. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Чтобы большегрузы могли перемещаться по улицам краевой столицы, водителям необходимо оформить специальное разрешение. Подать заявление на его получение можно на сайте Росдормониторинга. Запрет не распространяется на автомобильные дороги федерального значения, международные перевозки грузов и пассажиров, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты.

В этот период предельно допустимая нагрузка на ось транспортного средства — 3,5 тонны.

Аналогичные ограничения будут введены с 20 мая по 31 августа (если температура воздуха превысит 32 градуса). В летний период движение большегрузов будет разрешено с 22.00 до 10.00.