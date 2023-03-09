Дальневосточная энергетическая компания информирует своих клиентов, что в январе 2023 года у потребителей юридических лиц произошёл на 14% рост цены за электроэнергию по сравнению с декабрем 2022 года.
Стоимость электрической энергии на территории РФ ежемесячно формируется на оптовом рынке, специально аккредитованным для этого на законодательном уровне, оптовым оператором АО «АТС».
Итоговая цена на электроэнергию для потребителей формируется с учетом множества составляющих: стоимости выработки электроэнергии тепловыми и гидроэлектростанциями, стоимости передачи электроэнергии по сетям и т.д.
Именно вследствие роста стоимости вырабатываемой электроэнергии произошло увеличение конечной цены для потребителей юридических лиц. Эта составляющая не регулируется и является переменной величиной.
После утверждения цены на электроэнергию на территории РФ, эта цена доводится для исполнения ПАО «ДЭК», и ПАО «ДЭК», как гарантирующий поставщик на территории края, уже выставляет эту цену потребителям. Самостоятельно ПАО «ДЭК» формирование тарифа на электрическую энергию не осуществляет в связи с отсутствием на это полномочий.
Рост стоимости электроэнергии относится лишь к потребителям — юридическим лицам и никак не влияет на население, где применяется утвержденный органами тарифного регулирования тариф, который не подлежит изменению в течение года.
Эта запись была опубликована 09.03.2023в 11:55. В рубриках: Бизнес.
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