Жителям Хабаровского края предлагают получить иммунитет к вирусу клещевого энцефалита в преддверии сезона активности этих насекомых. С начала года прививку сделали уже около 20 тысяч жителей региона.

По данным Роспотребнадзора, первые случаи присасывания клещей ожидаются в ближайшее время, этому способствует теплая весна. Согласно статистике, в 3% случаев клещ оказывается носителем инфекции, преимущественно энцефалита. За последние три года в крае зарегистрировано девять случаев заболевания клещевым энцефалитом, среди заболевших двое детей. Все пострадавшие были не привиты.

— Это заболевание для непривитого человека потенциально смертельное. Периодически регистрируются тяжелые случаи с длительным нахождением в реанимации, — говорит главный внештатный инфекционист Минздрава РФ по ДФО Анна Кузнецова. — Поэтому стоит позаботиться о своем здоровье заранее, поставить прививку. В настоящее время на складе и в лечебно-профилактических учреждениях края имеется около 20 тысяч доз вакцины. Запас постоянно пополняется, в ближайшее время ожидаем новых поставок.

За год в регионе планируется привить около 100 тысяч человек. Сделать прививку могут все желающие, но в первую очередь вакцинации подлежат дети и люди, чья работа связана с пребыванием в лесу, студенты, выезжающие на лесную практику, и дачники, чьи участки расположены за городом. Привиться можно совершенно бесплатно в поликлиниках региона, достаточно иметь при себе медицинский полис и паспорт.

Напомним, прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по двум схемам: основной или экстренной. Первая схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период (ноябрь-март) с интервалом от 1 до 7 месяцев. Затем через 5-12 месяцев поставить третью прививку, завершив тем самым курс вакцинации. Далее следуют ревакцинироваться раз в три года, таким образом происходит поддерживающая иммунизация. При экстренной или ускоренной схеме вакцинации интервал между первой и второй прививкой сокращается до нескольких недель. Ревакцинация проводится через год после второй прививки, а затем каждые 3 года. В этом случае выезжать в места возможного обитания клещей можно не раньше, чем через две недели после второй прививки.

Если укус все-таки произошел, необходимо оперативно обратиться к врачу. В первые 72 часа рекомендуется сделать укол противоклещевого иммуноглобулина или принять противовирусный препарат. В настоящее время запас иммуноглобулина в регионе достаточный, в наличии почти 25 тысяч доз.