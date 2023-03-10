Городское хозяйство

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 10 марта холодная и горячая вода отключена в 1 доме.

Вчера днем на дорогах краевого центра работали 46 единиц техники, ночью – 21. С магистралей города убрано и вывезено 1108 кубометров снега.

Произошло 27 ДТП. С дорог города эвакуировано 25 авто. Зафиксированы 3 пожара и 1 возгорание.

На пульт «03» поступило 695 вызовов.

Сегодня утром на городские маршруты вышли 511 единиц общественного транспорта: 22 трамвая, 15 троллейбусов, 474 автобуса.

СOVID-19

По состоянию на 9 марта за сутки диагноз «COVID-19» в Хабаровском крае подтвержден у 42 человек. Всего количество заболевших с начала пандемии – 229 418, за этот период в крае умерли 1565 человек. Напоминаем вам о необходимости соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты.

Погода

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске температура днем составит +1,-3°C. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Возможен небольшой снег.