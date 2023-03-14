Документы от организаций краевой столицы, популяризирующих ЗОЖ, ждут в мэрии с 1 апреля.

«Премию здоровья» будут присуждать в номинациях: «Лучшее мероприятие/программа по сохранению традиционных семейных ценностей и формированию здоровой семьи», «Лучшее мероприятие/программа по формированию здорового образа жизни среди населения», «Лучшее мероприятие/программа по популяризации добровольного донорства крови и её компонентов среди населения».

В первой из номинаций конкурсная комиссия будет учитывать мероприятия, которые направлены на укрепление внутрисемейных отношений, сплочение детей и взрослых: творческие семейные встречи, конкурсные и познавательно-игровые программы для всей семьи, спартакиады, фестивали семейного творчества, конкурсы детских работ, праздничные программы, флешмобы и т.д.

Во второй будут учтены мероприятия, способствующие формированию у разных возрастных групп населения потребность быть здоровым, мотивации к отказу от вредных привычек, содействию в формировании оптимального двигательного режима и правильного режима питания, соответствующих физиологическим особенностям и возрасту конкретного человека, повышению устойчивости организма к вредному воздействию окружающей среды, стрессам, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний: конкурсы, соревнования, встречи, семинары, школы здоровья, профилактические медицинские осмотры, вакцинация.

В третьей в зачёт пойдут мероприятия, направленные на вовлечение сотрудников в донорское движение, повышение у донора мотивации к ведению здорового образа жизни: в акциях и мероприятиях, приуроченных к праздничным датам, флешмобы, корпоративные акции, посвящённые донорству и формированию здоровых привычек у доноров

Приём заявок на конкурс «Премия здоровья» пройдет с 1 апреля по 1 сентября 2023 года. Конкурсные документы необходимо предоставить в управление по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска по адресу: г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д. 7, кабинет 110, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 ежедневно, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Телефон для справок 40-90-64, контактное лицо – Жуковская Александра Владимировна.