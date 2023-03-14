Традиционное совещание с перевозчиками по вопросам работы муниципальных маршрутов и обеспечения безопасности пассажирских перевозок прошло в мэрии.

Собравшимся рассказали об особенностях обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, перевозчикам напомнили о необходимости обновления подвижного состава. По информации городского управления промышленности, транспорта, связи, ряд автобусов не соответствует требованиям. Замене подлежат 18 единиц транспорта.

«При участии в конкурсе на осуществление перевозок предприниматели берут на себя определенные обязательства, в том числе – обновление автобусов. Необходимо продолжать эту работу. Хабаровск – это столица края, и он должен во всём соответствовать этому статусу», — отметил заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец.

Как рассказала начальник отдела управления транспорта Елена Калачёва, недавнее обследование выявило ряд нарушений со стороны перевозчиков. Среди них проезд мимо остановок, невыполнение рейсов до конечных остановок, изменение схемы движения, невыполнение ранних и поздних рейсов, длительность ожидания транспорта пассажирами. До руководителей предприятий была доведена детальная информация о нарушениях.

«Это недопустимо. На остановках стоят люди, которые знают, что автобус должен прийти, потому что перевозки организованы мэрией и предпринимателями, которые обязались возить пассажиров по установленным маршрутам и в установленное время. Бывают объективные причины, но при этом оперативно должен быть извещен диспетчер, а в случае неисправности машины — найден резервный транспорт», — сказал Александр Прохорец.

Жалобы, поступившие в управление промышленности, транспорта, связи, в основном связаны с санитарным состоянием подвижного состава. В последнее время также выявлены два случая принудительного высаживания несовершеннолетних пассажиров, по ним проводится проверка.

Участники встречи также обсудили вопросы организации перевозок в Родительский день; инструктажа водителей и кондукторов об использовании платёжной карты «Мир» в рамках акции, при которой до конца июня пассажиры будут автоматически получать скидку в размере 8 рублей с каждой поездки; а также тематического оформления транспорта в мае 2023 года.