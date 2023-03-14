Следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным). Материалы проверки в отношении жителя Хабаровска, личность которого установлена сотрудниками полиции, переданы в производство следователей прокурором Индустриального района города Хабаровска.

По версии следствия, в феврале 2023 года в вечернее время находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во дворе дома по улице Артемовская города Хабаровска поджёг будку с находившейся внутри собакой. При этом, мужчина намеренно облил легковоспламеняющейся жидкостью вход в будку, которую животное не смогло покинуть, вследствие чего погибло.

Следствием осуществляется сбор доказательственной базы, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

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Следственное управление предупреждает: жестокое обращение с животными влечет неизбежное наступление уголовной ответственности! За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет!