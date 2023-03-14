В Хабаровском крае жители сельских территорий могут приобрести жилье с господдержкой. Социальные выплаты на строительство либо приобретение готового жилья предоставляет краевой минсельхоз в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

На 2023 год предусмотрено 50,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 25,6 млн рублей. Планируется поддержать не менее 18 семей. Отметим, что в 2022 году социальная выплата в общем размере 31,4 млн рублей была предоставлена 8 семьям, которые предпочли вложить полученные средства в строительство. Расчет социальной выплаты производится исходя из норматива общей площади жилья на каждого члена семьи и норматива стоимости строительства жилья. От полученной суммы государство предоставляет 70%.

— Один из критериев получения средств — нуждаемость в улучшении жилищных условий. Кроме того, получатель господдержки должен постоянно проживать и работать в сельской местности — в социальной сфере или в АПК, — отметил начальник отдела социальных проектов Александр Сухоручко.

Так, педагог-психолог в местной школе Хабаровского района Евгения Миськова получила в 2021 году социальную выплату. Теперь у ее семьи новый дом в с. Мичуринское площадью 120 кв. м.

Напомним, данная мера поддержки действует с 2014 года, а в рамках госпрограммы — с 2019 года. За это время жилищные условия улучшили порядка 220 семей. Из краевого бюджета на эти цели выделено более 400 млн рублей, в эксплуатацию введены более 15 тысяч кв. м жилья.

С помощью социальных выплат жители сельской местности могут купить жилье на первичном или вторичном рынках недвижимости или построить свой собственный дом.

Уже началась выдача сертификатов на социальную выплату в 2023 году.