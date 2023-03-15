Хабаровский «СКА-Нефтяник» вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом. В третьем полуфинальном матче армейцы обыграли московское «Динамо» со счетом 4:2. Предыдущие поединки заставили команды затратить много сил и на первый план вышли физическая готовность и морально-волевые качества хоккеистов.
— Нам нужно было перестроится после предыдущего матча. Если бы продолжили играть в открытый хоккей, то это были бы «качели», которые могли бы качнутся не в нашу пользу. В итоге у нас получилось сыграть так, как мы планировали: сосредоточились на игре в обороне и содержательных атаках, которые принесли результат, — отметил главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Пашкин.
Счёт в матче открыли гости, но ещё до перерыва «СКА-Нефтяник» забил дважды. Отличились Юрий Шардаков и Владимир Каланчин. После перерыва точные удары Романа Дарковского и Юрия Шардакова позволили армейцам добиться комфортного преимущества и довести матч до победы. Более того, в концовке матча капитан «СКА-Нефтяника», мог забить и свой третий мяч, но не реализовал пенальти.
Финал чемпионата России по хоккею с мячом пройдёт в Хабаровске 19 марта. Соперником «СКА-Нефтяника» станет кемеровский «Кузбасс». Начало игры в арене «Ерофей» в 17 часов.
Эта запись была опубликована 15.03.2023в 11:52. В рубриках: Общество.
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