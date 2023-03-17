Вопросы готовности к предстоящему пожароопасному сезону, меры предупреждения и ЧС, а также мероприятия по подготовке к паводкоопасному периоду обсудили на заседании краевой комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Совещание с участием заместителя начальника Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» МЧС России Александра Павла, представителей МЧС России по краю, исполнительных органов власти края и 19 муниципальных образований провел заместитель председателям правительства края по инфраструктуре Роман Мирошин.

На совещании отметили, что уже в первой декаде апреля в Хабаровском крае планируют открыть пожароопасный сезон в лесах. Первоначально он распространится на Бикинский, Вяземский, Хабаровский районы и район имени Лазо. В дальнейшем при осложнении остановки такой режим будет устанавливаться и на других территориях.

— В прошлом году на территории края была сложная обстановка с лесными пожарами, в предыдущие периоды – отмечались высокие уровни воды на реке Амур. Нам предстоит выработать меры по недопущению в регионе ЧС, — отметил в начале совещания Роман Мирошин.

В течение пожароопасного сезона 2022 года на территории региона число неконтролируемых палов сухой травянистой растительности снизилось на 22,8%. На сегодня Постановлением Правительства Хабаровского края определен перечень 215 населенных пунктов, подверженных угрозе природных пожаров.

— К началу сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе природных пожаров, оформляется паспорт населенного пункта. Органы местного самоуправления представляют его в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в территориальный отдел Госпожнадзора, — рассказал Алексей Яковлев, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Главам городских округов и муниципальных районов до начала наступления пожароопасного сезона рекомендовано установить муниципальными правовыми актами требования пожарной безопасности, определяющие правила поведения людей, порядок содержания территорий. Особо пристальное внимание на содержание гражданами и благоустройство территорий, уборку мусора и сухой растительности, покос травы в муниципальных районах.

Что касается наводнений, то их особенностью в Хабаровском крае является значительный охват территорий, и как следствие – причинение ущерба объектам экономики и инфраструктуры, имуществу и жилью граждан. Данные факты подтверждаются практически ежегодно, при этом на ликвидацию последствий паводков краю требуется значительные средства и время. По ландшафтным пожарам многолетний опыт показывает, что главной проблемой, создающей угрозу населенным пунктам и лесным массивам, по-прежнему остается деятельность самих граждан. Это – проведение несанкционированных выжиганий сухой растительности, невыполнение требований пожарной безопасности при использовании открытого огня.

— Считаю, что организованная и качественно проведенная в этом году работа по подготовке к возможным ЧС позволит минимизировать все негативные последствия, сократить ущерб, – подчеркнул зампред правительства края Роман Мирошин.

Согласно прогнозу, составленному гидрологической службой Хабаровского гидрометцентра, вскрытие рек региона ото льда в этом году пройдет близко к средним ежегодным значениям. При необходимости экстренного оповещения населения будет задействована региональная система централизованного оповещения населения, а также возможности операторов сотовой связи.

Для проведения мероприятий в районах края, подверженных затоплениям, спланировано привлечение 67 оперативных групп. Краевым учреждением «Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края» заключен контракт на доставку сил и средств в зоны чрезвычайных ситуаций с использованием воздушных судов.