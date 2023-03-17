Обязанность по трудоустройству людей с инвалидностью сегодня можно реализовать альтернативным способом. Если предприятие не способно у себя устроить людей с ограниченными физическими возможностями, то оно может подобрать другую организацию, оплатив расходы по созданию таких мест. Для многих компаний, где нет подходящих вакансий, это стало выходом. На площадке главного управления госконтроля работодатели, органы власти и представители общественности обсудили возможность заключения таких соглашений.

Нововведения, позволяющее договариваться с другими компаниями, появилось с 1 сентября 2022 года. Уже 7 организаций в Хабаровском крае воспользовались подобным правом. В настоящее время для предприятий с численностью свыше 35 человек установлена квота для приема на работу людей с инвалидностью в размере 3% среднесписочной численности работников.

— В подобных случаях работодатель, выполняющий обязанность по трудоустройству инвалида в счет установленной квоты, возмещает расходы на заработную плату инвалида трудоустроившему работодателю. В Хабаровском крае есть два предприятия, которые созданы специально для трудоустройства людей с инвалидностью. Одно из них — хабаровский «Центр упаковки и печати», который появился еще в советские годы. Оно продолжает осуществлять социально-трудовую реабилитацию инвалидов по зрению, — рассказали на «круглом столе».

Общая тенденция по трудоустройству инвалидов сейчас в Хабаровском крае носит положительный характер. Раньше большинство компаний отказывались принимать к себе инвалидов, теперь отношение руководителей поменялось.

— В регионе уже 1014 предприятия, которые полностью выполнили квоту Более 340 работодателей трудоустроили инвалидов в счет установленной квот сверх нормы. Вместе с тем, в крае остаются вакантными более 1770 рабочих мест, — сообщили в главном управлении регионального госконтроля.

По инициативе главного управления проведен сбор и анализ основных показателей осуществления государственного контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты в субъектах ДФО. По его результатам Хабаровский край из 11 субъектов занимает лидирующее положение. Между тем, запрос у бизнеса на использование новой нормы пока не большой. Создать такие места, пускай даже на другом предприятии, не просто. Поэтому требуются меры поддержки предприятий от государства, — отметил руководитель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев.

В целях информирования работодателей об установленных обязательных требованиях на официальном сайте главного управления размещен чек-лист, содержащий исчерпывающий перечень вопросов для работодателей. По всем возникающим проблемам в этой сфере можно обращаться по номеру: 8 (4212) 40-23-56.