В этом году одна из крупнейших авиакомпаний страны – Аэрофлот – отмечает свой 100-летний юбилей. Наиболее отличившиеся сотрудники местного отделения перевозчика получат награды и благодарственные письма от министра транспорта и дорожного хозяйства Ирины Горбачевой.

Ровно сто лет назад, 17 марта 1923 года, появилось первое добровольное воздушное общество – «Добролёт», которое стало родоначальником «Аэрофлота». К слову, столетие компании совпадает с годом столетия гражданской авиации в России.

В новейшей истории прямое авиасообщение Хабаровска с Москвой на собственных рейсах авиакомпании возобновилось в 1995 году.

На сегодняшний день в Хабаровском отделении дальневосточного филиала компании трудится 23 человека: это диспетчеры по контролю за подготовкой воздушных судов к вылету и специалисты, которые ведут продажу перевозок.

Группа «Аэрофлот» соединяет прямыми магистральными авиарейсами Дальний Восток России со столицей государства. Летом стартуют прямые рейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург. Развивается полетная программа в Юго-Восточную Азию (КНР, Таиланд, в перспективе – Вьетнам). Большое содействие оказано «Аэрофлотом» в перевозке личного состава и жизненно необходимого груза для нужд специальной военной операции.

С круглой датой сотрудников компании поздравила министр транспорта и дорожного хозяйства Ирина Горбачева. В честь праздника семь человек Хабаровского филиала Аэрофлота получат почетные грамоты Губернатора края, благодарности и благодарственные письма регионального минтранса.

– Последние несколько лет стали настоящим испытанием для национальной авиации — коронавирусные ограничения, санкционное давление недружественных государств. Уменьшение количества международных авиарейсов, а затем полная приостановка воздушного сообщения по большому числу направлений из России. Уверена, 100 лет для главного воздушного перевозчика страны — это только начало. Благодаря государственным мерам поддержки отрасли и развитию отечественной авиационной промышленности новые свершения у вас впереди, — сказала министр.

В хабаровском Аэрофлоте многие сотрудники работают практически со дня образования филиала. В их числе – заместитель директора филиала по производственной деятельности Олег Пилипенко.

– У меня вся семья авиационная: отец, дядя, старший брат. Поэтому куда идти у меня вопросов не стояло как у всех мальчишек того времени: кто-то хотел в космос, кто-то в море, мы хотели в небо. В небо не совсем получилось, пошел в эксплуатацию воздушных судов. Поздравляю сотрудников компании с праздником. Желаю крепкого здоровья и успехов в трудовой деятельности и мирного неба над головой! – поздравил коллег Олег Пилипенко.

Напомним, что Аэрофлот участвует в программе субсидированных перевозок. На рейсах авиакомпании действует программа льготных перелетов для дальневосточников — молодых и пожилых граждан (в возрасте от 12 до 23 лет, женщин свыше 55 лет, мужчин свыше 60 лет, многодетных семей, а также инвалидов I группы и детей-инвалидов с сопровождающими, инвалидов с детства II или III групп).