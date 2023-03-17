На праздничном мероприятии по случаю юбилея сотрудников организации поздравил Александр Прохорец, заместитель мэра города по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.

«От лица мэра Хабаровска Сергея Анатольевича Кравчука, от себя лично поздравляю вас с этой знаменательной датой. За 25 лет вам удалось создать коллектив единомышленников, которые понимают свои задачи и добросовестно выполняют производственные планы предприятия. «Дальтехлазера» принимал участие в подготовке многих славных объектов, которые постоянно находятся на виду у хабаровчан, – отметил Александр Прохорец. – Желаю здоровья, успехов, чтобы коллектив пополнялся новыми кадрами, которым вы сможете передать свой опыт. Пусть у вас будет много новых положительных событий и интересных заказов».

После церемонии награждения самых преданных сотрудников учреждения для гостей провели экскурсию по производственному цеху. Заместитель мэра также поблагодарил предприятие за помощь при проведении СВО – специалисты изготовили 700 комплектов сапёрных «кошек» для разминирования. Кроме того, планируется изготовление компактных переносных печек для обогрева в полевых условиях.

Во время экскурсии директор «Дальтехлазера» Александр Кострубатов также рассказал о работе организации, о новом оборудовании и перспективах развития.

«Сегодня заказов много – стараемся не стоять на месте и развивать наше производство. В прошлом году мы приобрели станок лазерной резки с возможностью разрезания металла толщиной 20 мм. В текущем году ожидаем поставку установки лазерной очистки металлических поверхностей от ржавчины. Сейчас рассматриваем вариант по приобретению комплекса по лазерной сварке. Это последние технологии, которые обеспечивают и большую производительность, и лучшее качество, – сообщил спикер. – Мы благодарим администрацию города за субсидию на возмещение затрат по электроэнергии. Мы уже два раза получили её и в этом году тоже планируем подавать заявку. Это существенная поддержка».

Сегодня «Дальтехлазер» – одно из ведущих предприятий города Хабаровска, специализирующееся на производстве и сборке металлических конструкций и изделий; выполнении сварочных работ любого уровня сложности; лазерной и плазменной резке; обработке изделий из металла; покраске и монтаже.

В том числе специалисты предприятия участвовали в работах по реконструкции Комсомольской площади, площади им. Ленина, площади Славы, парков им. Гайдара и «Динамо», зданий аэропорта и управления ДВЖД. А уличные фонари, изготовленные предприятием, украшают набережную краевой столицы.