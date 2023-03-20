Правительство Хабаровского края с прошлого года начало предоставлять гранты государственным научным и образовательным организациям региона на подготовку научно-педагогических кадров по программам аспирантуры, в том числе для сферы здравоохранения, и кадров высшей квалификации по программам ординатуры — будущих врачей узких профилей.

Подобная мера поддержки была внедрена по инициативе Михаила Дегтярева в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Речь также идет о региональном проекте «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

Субсидии помогут не только подготовить, но и закрепить молодых ученых, педагогов, врачей в регионе. Так, например, согласно условиям, аспиранты после защиты диссертации обязаны трудоустроиться в вуз и отработать там не менее трех лет. В прошлом году к обучению в аспирантуре приступили четыре специалиста в ДВГМУ и два молодых врача в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения.

— Молодежь нам нужна, она поможет своевременно обновлять кадровый состав вуза. Это большое подспорье для нашего университета, — объясняет ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий. — Для аспирантов – это возможность связать карьеру с научно-педагогической работой, не прекращая практическую деятельность. В прошлом году мы набрали четыре аспиранта по краевой программе, в этом году рассчитываем добрать еще не менее шести человек.

Так, благодаря краевой субсидии в аспирантуру на кафедру факультетской и поликлинической терапии с курсом эндокринологии ДВГМУ поступил Егор Гаврилов. Он уже начал проводить масштабное исследование по особенностям течения гипертонической болезни у курящих молодых людей.

— Мы сопоставляем показатели артериального давления человека и микроциркуляции, то есть состояния артериол, венул и капилляров. Результаты однозначно мотивируют пациента к отказу от курения, — уточняет Егор Гаврилов. — Закончив аспирантуру, я планирую остаться работать в университете, продолжить заниматься научной деятельностью, параллельно трудиться в практическом здравоохранении. В крае есть потенциал для развития, защиты докторских диссертаций, позволяющих в последствии стать профессором, членом-корреспондентом РАН.

Помимо аспирантов субсидии выделяют на обучение ординаторов, то есть врачей узких специализаций, которые затем должны трудоустроиться в учреждения здравоохранения Хабаровского края.

В 2022 году в крае набрали по параграмме 8 ординаторов Института повышения квалификации специалистов здравоохранения. В этом году планируется набрать за счет средств краевого бюджета еще 30 ординаторов Института повышения квалификации специалистов здравоохранения и ДВГМУ.

Оплата обучения – не единственная мера поддержки края. Субсидия предусматривает стипендию аспирантам/ординаторам в размере 20 тысяч рублей. Механизм предоставления грантов определен постановлением Правительства края от 19 августа 2022 г. № 424-р

В целом, программа позволит обеспечить вузы, расположенные на территории края, высококвалифицированными преподавателями, снизить отток молодежи и решить кадровые проблемы здравоохранения региона.