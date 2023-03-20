В 11.45 (хбр) 20 марта 2023 года поступило сообщение о возгорании в административном здании по адресу: улица Муравьева-Амурского, 4. Здесь расположены офисные помещения, торговые точки, а также несколько кафе, ресторан. К месту вызова незамедлительно были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу.

По прибытии установлено, что произошло возгорание в вытяжке одного из заведений общественного питания на первом этаже здания. По лестничным маршам и на верхних этажах наблюдалось задымление. Ещё до прибытия пожарных подразделений здании самостоятельно покинули порядка 70 человек. Огнеборцам удалось быстро обнаружить очаг возгорания и приступить к его ликвидации.

В 11.59 (хбр) возгорание локализовано на площади 5 кв. м. В 12.08 (хбр) подразделения доложили о ликвидации открытого пламени. Организована проливка и разбор конструкции.

Информации о пострадавших в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю не поступало.

Всего к реагированию на происшествие привлекалось 8 единиц техники и 25 человек личного состава.