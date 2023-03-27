Ключевой темой состоявшейся рабочей встречи главы региона Михаила Дегтярева и мэра Хабаровска Сергея Кравчука стала избирательная кампания-2023. В этом году в единый день голосования 10 сентября хабаровчанам предстоит выбрать градоначальника на ближайшие пять лет.

Предваряя обсуждение вынесенного в повестку вопроса, губернатор подчеркнул: Хабаровск – один из немногих крупных городов в России, где для граждан сохранена возможность прямых выборов главы.

— Всенародны выборы – это наше достояние. Очень важно, чтобы люди смогли выразить свою позицию. Поэтому хочу вас как мэра сориентировать: избирательная кампания должна пройти законно, прозрачно и конкурентно, — заявил Михаил Дегтярев.

Глава региона нацелил собеседника на такой же добросовестный подход к проведению на территории города праймериз – выборов единого кандидата от политической партии «Единая Россия», членом которой является Сергей Кравчук. В планах действующего мэра баллотироваться на занимаемый пост вновь. Как отметил руководитель края, внутрипартийные выборы станут своеобразной генеральной репетицией масштабной кампании, стартующей в сентябре.

— Со стороны регионального правительства вам будет оказана всесторонняя поддержка по организации как праймериз, так и самих выборов мэра города. Чтобы все хабаровчане, кто имеет возможность высказаться, сделали это. Должен победить тот, за кого проголосует большинство хабаровчан, — подчеркнул губернатор.

Еще одна немаловажная тема, которая была озвучена в рамках встречи, это празднование 165-летия Хабаровска. Согласно результатов Всероссийской переписи населения наш краевой центр является крупнейшим городом на Дальнем Востоке. Поэтому к его юбилею особое внимание.

— Сергей Анатольевич, уверен, ваша команда совместно с администрацией губернатора сделает все для того, чтобы 165-летие Хабаровска прошло на высшем уровне и как можно больше людей были вовлечены в этот праздник, — обратился к градоначальнику Михаил Дегтярев.

Мэр пообещал выполнить поставленную перед администрацией города задачу максимально хорошо.

Также в ходе состоявшегося совещания стороны обсудили реализацию нацпроектов и региональных программ, в том числе с участием самих горожан. Речь идет прежде всего о ТОС – территориальном общественном самоуправлении. Только в этом году на проекты по линии ТОС из краевого бюджета будет выделено 250 млн рублей. К 2026-му, как заверил глава региона, объем финансирования увеличится в два раза.