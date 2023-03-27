Следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование трех уголовных дел, возбужденных по материалам налоговых органов. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц) предъявлено 21-летнему жителю и 44-летней жительнице города Хабаровска, а также 33-летнему жителю села Мирное.

По версии следствия, в 2021 году женщина за денежное вознаграждение согласилась представить в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о ней, как об учредителе и генеральном директоре фирмы, без цели фактического управления данной организацией, то есть выступить в качестве подставного лица. Аналогичные действия были совершены обоими мужчинами в 2020 и 2021 годах.

По уголовным делам проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших направить их с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.