О том, как в этом году будет обеспечена работа речных маршрутов, рассказали в городском управлении промышленности, транспорта, связи.

Перевозка пассажиров на левый берег и обратно будет осуществляться 4 теплоходами («Механик Джасов», «Капитан Коснырев», «Москва-80» и «Москва-81») 5 дней в неделю (вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье), с выполнением по 2 рейса в будние дни и по 3 рейса в выходные и праздничные дни по речным маршрутам: «Речной вокзал – пос. Уссурийский – 4 км – 5,5 км – 6 км – 7 км – 9 км – 10 км», «Речной вокзал – хутор Телегино – Речная – Строительная – Садовая-2 – Дубки», «Речной вокзал – Дальдизель – Пр. Сухая – Огороды – Арсеналец – Солнечная – Садовая-1».

«27 февраля 2023 года были подведены итоги электронных аукционов на речные перевозки, победителем признано ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». В марте заключены муниципальные контракты на общую сумму 28,97 млн рублей. Администрацией города Хабаровска проводится работа по организации перевозки пассажиров внутригородским речным транспортом в текущем году. Так, 23 марта состоялся первый выезд специалистов к месту отстоя и ремонта теплоходов на базу РЭБ флота», — рассказали в профильном управлении.

В настоящее время 3 судна находятся в зимнем отстое на базе РЭБ флота, теплоход «Москва-80» в 4 квартале 2022 года был поднят на слип Хабаровского судоремонтного завода для проведения капитального ремонта.

Экипажи теплоходов вышли из зимних отпусков и приступили к подготовке флота к навигации. Проводятся работы по дефектовке корпусов, узлов и агрегатов, замене кресел и обновлению салонов теплоходов.