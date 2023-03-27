Занятия организует фитнес-тренер международного класса Карина Чумакова.

Тренировки проходят еженедельно по субботам. Как рассказали в городском управлении по физической культуре, спорту и здравоохранению, пока не установилась положительная комфортная температура, горожане занимаются спортом в торговом центре «На Пушкина».

«Наша главная цель – популяризация физической активности и здорового образа жизни среди населения. Такие тренировки мы проводим с 2013-го года. За это время уже сформировалась группа людей, которые посещают практически каждое занятие. Конечно, присоединяются и случайные прохожие, – сообщил Денис Дубина, главный специалист отдела городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению. – С помощью таких тренировок и других акций, например, «Зарядки для всех», мы хотим показать, что заниматься физической культурой можно весело и с удовольствием».

«Zumba» – достаточно молодой «танец». Основная задумка этой фитнес-программы – здоровый образ жизни в сочетании с активными тренировками в ритме танцевальной музыки. Тренировка проводится под ритмы популярной латиноамериканской музыки, что гарантирует отличное настроение и позитивный настрой. Во время групповых занятий энергетические импульсы передаются от одного участника к другому, тем самым обеспечивая более эффективный результат. «Коктейль» из самых популярных фитнес-движений и элементов хип-хопа, танго, а также африканских, латиноамериканских танцев, помогает задействовать все группы мышц, что, в свою очередь, гарантирует быстрое сжигание калорий.

Всех неравнодушных к зажигательным латиноамериканским ритмам ждут каждую субботу с 18:00 до 19:00 в ТЦ «на Пушкина», ул. Льва Толстого, 19, 2 этаж. С установлением наиболее оптимальных для занятий температур, фитнес-тренировки будут проводиться на сцене около первых городских прудов. Информацию о предстоящих спортивно-массовых мероприятиях можно узнать на сайте здоровыйхабаровск.рф.