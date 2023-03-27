Глава региона Михаил Дегтярев побывал на площадке ООО «Молочный комбинат Переяславский», расположенного в районе имени Лазо, и лично оценил его производственные мощности. Это самое большое молокоперерабатывающее предприятие в Хабаровском крае.

Основанный в 1938 году завод выпускает около 45 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Доля в общем объеме по региону составляет свыше 40%.

Губернатор проинспектировал работу комбината совместно с его руководителем Алексеем Сарафиносом.

— ООО «Молочный комбинат Переяславский» не только старейший в нашем крае, но и самый мощный. Молокозавод способен перерабатывать до 250 тонн сырья в сутки, которое поставляют сюда три крупнейших производителя. К слову, чтобы простимулировать развитие молочного животноводства, еще в конце 2020 года мы в два раза увеличили компенсацию за килограмм молока. И как видим, это приносит свои плоды, — отметил Михаил Дегтярев.

Губернатор также рассказал о мерах поддержки, которые доступны и самому предприятию. Среди первоочередных – возмещение затрат на приобретенное оборудование для обязательной цифровой маркировки молочной продукции.

— Мы планируем компенсировать эти расходы уже в текущем году. Сейчас ведем разработку необходимых документов, — пояснил глава региона.

Сегодня на Переяславском молочном комбинате налажен выпуск 68 наименований. Здесь трудится свыше 200 специалистов, которые только за прошлый год произвели 18 тысяч тонн цельномолочной продукции, превысив показатели 2021-го более чем на 7%.

— Уверен, у предприятия большое будущее. Главное – поддержать торговую марку спросом. И для этого мы диверсифицируем торговлю. Прежде всего за счет открытия нескольких десятков магазинов одной из федеральных сетей, где будет продаваться в том числе продукция, изготовленная здесь. Такой подход не только приведет к расширению конкуренции и снижению цены для конечного потребителя, но и поддержит местного производителя, — подытожил Михаил Дегтярев.