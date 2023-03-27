Просыпаясь, поутру кот Васька первым делом пробует на нюх квартирный воздух в поисках вожделенного водочного запаха. Лет пять, как повелась такая страсть у рыжего взятого из магазина своеобразного обычного слегка полосатого как у тигра кошачьего создания.

Умный кот среди людей, страшная сила, по-другому и сказать нельзя, серьёзно считал, что все шесть обитателей квартиры Семёна Гошкодери живут у него дома, а не наоборот.

Приютил, так приютил!

Первые два года не любил, да просто терпеть не мог, когда квартира наполнялась гостями по поводу и без повода, до определённого момента.

Сайра!

Незнамо как кот понимал, а главное, запоминал интересующие человеческие слова. Слово «сайра» влетело в кошачий мозг, если он там есть, сейчас и сразу, навсегда. Знал, когда эта волшебная консервная баночка появится на столе.

Конечно же, под водочку!

На радость или на беду для хозяев дома кот мог легко определить не только желанную консервную баночку, но и бутылку водки, она всегда была одной формы с неизменной красно-белой этикеткой ещё со времён Советского Союза. Настоящий запах страны Советов.

Водка «Столичная»!

Как только с кухни доносилось противное жужжание финско-русской мясорубки «Polaris», значит, будут фирменные домашние котлеты из мяса кролика и курицы с добавлением свинины, говядины, баранины и, сала, значит, жди гостей.

С этого момента кот Василий, со всей значимостью своего положения не спеша занимал своё законное место и с кухонного подоконника внимательно наблюдал, чем заполнялся рядом стоящий раздвижной гостевой стол. Кухня большая, состояла из двух кухонь соседних квартир. В одном готовили, по соседству ели.

Двадцать квадратов!

«Поставили хлеб, я не ем, салат с огурцами, помидорами и луком не для меня, — мурлыча, с полузакрытыми глазами размышлял домашний питомец, считавший себя хозяином жилья, составленного в одно целое из четырёх прилегающих друг к другу квартир с выходом на два подъезда, — оливки с анчоусами, отлично, попробуем. Домашняя квашеная капуста с бочковыми огурцами и мочёными яблоками. Для мужиков. Мелко нарезанное сало, колбаса, ветчина. Боже мой! Как можно? Какая гадость! Что едят! Что едят! Отварная картошка, обжаренная в масле. Это нормально. Вот маслица маленький кусочек я бы сейчас втопил. Да ведь не даст, даже понюхать не даст! Вредная мамка Варвара, постоянно доколупывается по пустякам. Взяла моду лупить меня мокрым полотенцем, когда диваны и кресла деру, листья её розы жую. Цветка жалко. Подумаешь, роза. Вот муж её Семён – это сила! Молодец! Наконец-то! Из кладовки принёс четыре бутылки «столичной» и положил в морозилку. Понятно, будет три мужика, три дяди Федя, Миша и тёзка Вася, полулитру на рыло. Наверное, есть повод выпить. Говорят, за 23 февраля будут пить. Так сегодня и есть 23 февраля! Вот, люди живут, пьют и закусывают за обычное число дня! Так ведь каждый день можно повод найти выпить. А где сайра? Сайра где? Алло, гараж! Подождём».

Первый раз кот Василий попробовал сайру в День Победы. Говоря правду, вышла не задача, как говорят «первый блин комом». Мужики выпили, закусили и отправились на балкон, благо он с кухней неразрывно связан, покурить «синего верблюда», с третьего «еврейского этажа» посмотреть на людей, их много в тот день было, «яблоку негде упасть».

В консервной банке оставался всего один кусочек вожделенной незнакомой рыбки. Запах! А запах, какой! Царский! Королевский! Нет, божественный.

Божественный!

Лапой достал, подцепив когтями, облизал, аппетитно прикусил и на миг в удовольствии застыл. От кайфа даже кривой, прищемлённый на конце хвост ещё в магазине бытность котёнком два месяца от роду зашевелился.

Громыхнуло, так громыхнуло!

Стены ходуном, стёкла задрожали, как при землетрясении. Через дорогу за ареной «Ерофей» в честь народного праздника салют устроили. Полчаса двенадцать пушек запускали в небо фейерверки, только подумать, двадцать четыре раза.

Бедный кот!

Доедал кусок сайры в дальнем углу под ванной, со стола «сдуло мухой», от неожиданности испугался так, что кошачья челюсть заклинила, кусок сайры так и застрял в зубах, минут через пять отпустило.

Тогда два часа по всей квартире искали кота, думали, что с балкона выпал. Хотели в подвал пойти, вызвали дежурного слесаря, тот «лыка не вязал» ради всенародного праздника.

Кот Васька не на шутку испугался, сам вылез, весь в паутине, грязный, паук следом, грозился наказать. Пришлось устроить душ, помыли специальным кошачьим шампунем, феном высушили, расчесали, ради такого случая открыли ещё одну баночку, дали кусок сайры, уложили спать.

И снится коту Василию сон: в унитазе вместо воды скачут такие желанные баночки сайры. Нам неведомо, как на самом деле, только вот кот, с тех пор, каждый раз заходя в туалет, прежде заглядывает внутрь унитаза, потом идёт на свой кошачий с дорогим наполнителем пахнущий зелёным чаем лоток.

«Звонок! Пришли! Отлично! Интересные истории послушаю, — кот Василий приоткрыл один глаз, разглядывая содержимое стола, — а где сайра?»

— Принимайте от меня баночку сайры, — дядя Василий, помня про своего тёзку, принёс его любимое угощение, — смотри, рыжий, вот ставлю на стол. Читай, здесь написано «Сайра – Доброфлот», в собственном соку с добавлением масла, как ты любишь».

— Вы коту кусочек оставьте, — замолвила слово мама Варвара, — баночка одна. Он уже часа два, пока котлеты готовлю, сидит на подоконнике, ждёт. Надеюсь, в честь праздника сегодня салюта не будет?

«Надо же! Какая забота! Это хорошо, жаль, баночка одна, — обрадовался рыжий питомец, — можно и кимарнуть, прямо здесь, как только перекур, я свою долю и заберу».

— Семён, у тебя ещё много советской водки?

— Миша, секрет, сейчас расскажу. В кладовке шесть ящиков, было двадцать. От «горбачёвских времён» осталось. Полк радиоразведки на Камчатке, наше управление, а у них там ввели сухой закон. Меня, молодого лейтенанта и отрядили депутатом Тополевского сельского Совета. Идея была моя. Тогда я уже был замом по боевой работе.

— Для чего? Смысл?

— Федя, не мешай, слушай дальше. Был главным возле винно-водочного магазина «Пилот», регулировал очередь.

— Ха-ха-ха!!!

— История долгая, за один раз не перескажешь. Просто так ящик водки не вынесешь, общественный контроль породит общественный резонанс. Возле магазина человек двести. В магазине и на улице милиция и народная дружина. Закон!!! Каждый раз, запуская очередных десять человек, я заходил последним, брал свою норму две бутылки водки, по одной коньяк, шампанское и вино, сумку относил в «уазик» водителю и, так по субботам три часа после пяти вечера.

— А зачем?

— Вася, ты что, не догоняешь? Они к нам с проверкой рыбу, икру и другие деликатесы. Мы им в ответ водку, коньяк, шампанское, вино, — кот, спросонья услышав свое, погоняло, зашевелил правым ухом.

— Сильно придумано! И как у тебя оказалось двадцать ящиков?

— Когда из-за гомиков сняли с должности Лёню Голобородько, новый командир эту «порочную практику» прекратил. Тридцать ящиков так и осталось в нашей квартире, — мама Варвара поставила на стол большую супницу с котлетами, — и, с тех пор наш центр радиоразведки стал занимать последние места из двадцати полковых подразделений. При Голобородько были в лидерах по всем показателям. Предлагаю первый тост!

Семён с арифметической точностью разлил водку, кот Василий, почуяв знакомый запах, сродни «лампочке академика Павлова», спросонья слегка приподнял свою морду в предвкушении кусочка сайры. Уши рыжего кота с тигриным окрасом стали наполняться песней собственного сочинения «сайра, ах сайра, без водочки не сайра, а с водочкой ты сайра, ах сайра».

— За наших союзников, армию и флот! Троекратное!

— Ура! Ура! Ура!

Третью пили, не чокаясь, «за тех, кого с нами нет». После шестой рюмки в консервной банке оставался один кусочек сайры. Мужики двинулись на перекур, дым «синего верблюда» находил щёлочки и просачивался из утеплённого балкона в обеденный зал кухни.

«Так, сказали, что салюта сегодня не будет. Пора брать свою долю, — кот Василий, не спеша с осторожностью опытного авторитетного вора, чтобы не увидела мамка Варвара, начал своё движение по столу к заветной почти пустой баночке сайры, — не забыли. Молодцы! Оставили кусочек!»

Кусочек оказался большой, просто так лапой не выковыряешь. Умный кот в доме есть страшная сила. Смекалка сработала мгновенно! Зубами взял баночку за край, масло тут же залило рыжую мордочку, масляный след от стола потянулся к выходу, имела место возникнуть булгаковская ситуация словами Олега Басилашвили «Аннушка уже купила подсолнечное масло и, не только купила, но даже и разлила».

Эх! Если бы мамка Варвара не убрала коврик! Невестка Света, жена четвёртого сына Андрея, шла мирно, ведя за ручку маленького трёхлетнего Никитку, поскользнулась, зацепила баночку сайры, та подскочила вверх и, сверху упала рядом с котом Василием.

Кот застыл в шоке! Баночка была пустой! Кусочек сайры испарился! Все побежали оказывать помощь молодой учительнице русского языка и литературы девушке Свете. Для кота ситуация стала выходить из-под контроля.

«Надо срочно искать кусочек сайры! Иначе мамка Варвара своим мокрым полотенцем задаст трёпки, — кот Василий метался в агонии, — надо срочно баночку задвинуть под обувную полку. Убийственная улика! Что делать с маслом? Где сайра!?»

— А что делает эта рыбка в кузове моей машинки?

Первым на помощь из своей комнаты выбежал младший пятый сын, почтальон Лёха. Кто читал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», тут же вспомнили про комсомолку Аннушку.

— Хорошо, что мне голову не отрезали, — первой опомнилась Света, душераздирающий людской смех заполнил все помещения большой квартиры.

Кот Василий, не обращая никакого внимания на обитателей квартиры, рядом с мальчиком Никиткой и его игрушечным «камазом», мирно доедал свою сайру.

27 марта 2023 года.

Сергей Роща

Хабаровск