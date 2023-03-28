Застройщик ООО «СЗ «Реал Строй» ввел в эксплуатацию жилой дом №23 в микрорайоне «Строитель» Хабаровска, который ранее относился к разряду долгостроя.

В региональном министерстве строительства напомнили, что возведение дома начинало ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» в 2014 году. Однако, в связи с банкротством предприятия, строительство дома было приостановлено, а правопреемником предприятия стало ГВСУ №6. Позже и оно обанкротилось. В 2015 году из-за введения процедуры банкротства строительство объекта было приостановлено.

Замминистра строительства по экономическим вопросам Наталья Ли пояснила, что для завершения строительства дома было принято решение о его реализации в ходе процедуры о банкротстве.

— Тогда была проведена большая работа с дольщиками этого объекта, а их на конец 2017 года насчитывалось 84. Им были предложены другие варианты жилья в уже построенных дома. Одновременно проводилась работа с потенциальными инвесторами. Эта работа увенчалась успехом. В декабре 2021 года компания «Реал Строй» приобрела права на достройку дома и ввела его в эксплуатацию, как и планировала, в 2023 году, — уточнила Наталья Ли.

Всего в доме построено 260 квартир, жилая площадь составляет 11 314 кв. метров. Стоит напомнить, что последние недостроенные дома «Дальспецстроя», расположенные по ул. Бондаря в Краснофлотском районе, выкуплены федеральным застройщиком Unikey (г. Казань). И сегодня можно констатировать факт: вопрос долгостроев «Дальспецстроя» решен окончательно.

Напомним, что проблемными активами компании было несколько земельных участков в микрорайоне «Строитель», которые также приобретены инвесторами для жилищного строительства.

Кроме того, земельные участки 6-го – 7-го микрорайона в Северной части Хабаровска (район ТОГУ), где «Дальспецстрой» планировал строить дома, приобрела компания «Талан», которая приступила к комплексной жилой застройке.

Ранее при активном участии краевых властей в микрорайоне «Строитель» в эксплуатацию были введены шесть проблемных жилых домов бывшего «Дальспецстроя» (№35, 26, 29, 43, 34 и 40 по ул. П. Морозова), а также два жилых дома по ул. Льва Толстого в Хабаровске.