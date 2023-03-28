Дом № 7 на улице Серова в посёлке Горького признали аварийным в мае 2013 года: здание начало уходить под землю. Ещё через несколько лет дом попал в адресную краевую программу по переселению из аварийного жилья, которая реализуется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». На тот момент в нём проживало 29 человек.

На расселение барака из федерального, краевого и местного бюджетов ушло больше 36 миллионов рублей. Собственники получили новые квартиры в Индустриальном и Железнодорожном районах Хабаровска около года назад, а в минувшие выходные территорию на улице Серова очистили от полуразрушенного здания.

«По адресной программе Хабаровского края по переселению граждан из жилья, признанного аварийным до 2017 года, мы расселили уже 277 семей. Некоторые из них выбрали переезд в благоустроенные квартиры, а остальные решили получить выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения», – рассказала начальник управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска Светлана Верещагина.

Кроме того, как сообщила Светлана Верещагина, в 2023 году также запланировано строительство в краевой столице многоквартирных домов в районе улицы Аэродромной для расселения 307 семей из аварийного жилья. На эти цели выделены средства из бюджета города, края, а также фонда реформирования ЖКХ и фонда развития территорий.

«Задача на ближайшие годы стоит серьёзная. Будем делать всё, чтобы жизнь горожан стала комфортнее», – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.