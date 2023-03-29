Симуляционный класс для отработки сердечно-легочной реанимации открылся на базе Краснофлотской подстанции скорой медицинской помощи Хабаровска. Впервые за 96 лет существования станции появилась возможность обучения медицинского персонала оказанию соответствующей экстренной помощи пациентам в условиях учреждения. Работа по переоснащению первичного звена здравоохранения ведется под контролем краевого Минздрава.

Класс предназначен для обучения медперсонала медицинским манипуляциям с использованием штатного оборудования автомобилей скорой медицинской помощи. Сотрудники станции будут отрабатывать навыки проведения сердечно-легочной реанимации регулярно — проходить обучение один раз в год. Курсы проводят группами по 10-12 человек.

— Мы понимаем важность непрерывности образования и возможности коммуникации. Это две цели, которые в этом случае преследуются. К сожалению, по краю и городу очень много достаточно тяжелых пациентов. И служба скорой помощи находится на передовой. Она вынуждена сталкиваться с проблемами, которые можно было бы решить на плановом осмотре, не доводя до экстренного состояния, — сказал заместитель министра здравоохранения прокомментировал Алексей Веселов.

Симуляционный класс оснащен манекенами для отработки непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких с контролёрами качества проведения манипуляций. Часть оборудования собрана из резерва, на новые манекены было выделено около 150 тыс. рублей.

В будущем планируется увеличить количество манекенов и пособий, приглашать сторонних специалистов для проведения занятий. Будут приглашать врачей Комсомольска-на-Амуре, а также других регионов.